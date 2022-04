Ursula von der Leyen anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei, iar noua serie de restricții ar putea include și petrolul rusesc  

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene a anunțat că se pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei, iar următorul pachet ar putea include și restricții cu privire la petrolul rusesc.

Noile sancțiuni ale șefei Comisiei Europene vin la doar o zi după ultimul pachet anunțat de UE, iar la rândul său și SUA pregătește noi sancțiuni pentru Federația Rusă.

Comisia Europeană urmează să adopte o serie de noi sancțiuni împotriva Federației Ruse, asta la doar o zi după ce marți UE a anunțat un nou pachet de restricții de vor fi impuse Rusiei, după ce aceasta a decis invadarea Ucrainei în data de 24 februarie.

„Acum trebuie să analizăm petrolul și veniturile pe care Rusia le obține din combustibilii fosili (…) Aceste sancțiuni nu vor fi ultimele noastre sancțiuni”, a declarat Ursula von der Leyen în fața Parlamentului European în cursul zilei de miercuri, potrivit

Șefa Comisiei Europene a acuzat Rusia de crime de război și a reamintit de tragediile ce au avut loc în ultimele săptămâni în Bucea, localitate aflată sub dominația forțelor invadatoare. Ursul von der Leyen susține că UE și SUA trebuie să crească presiunea asupra lui Putin și să înăsprească sancțiunile aplicate Rusiei.

„Cu toții am văzut imaginile bântuitoare de la Bucha. Asta se întâmplă când soldații lui Putin ocupă teritoriul ucrainean.

Ei numesc acest lucru eliberare. Eu îl numesc crime de război. Autoritățile ruse trebuie să răspundă pentru ele (…) Trebuie să creștem din nou presiunea asupra lui Putin și a guvernului rus.

Așa că propunem să ne înăsprim și mai mult sancțiunile. Ele limitează opțiunile politice și economice ale Kremlinului. Ele afectează Rusia mult mai rău decât pe noi. Și nu vor fi ultimele noastre sancțiuni”, a scris Ursula von der Leyen pe contul său de Twitter.

