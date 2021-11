Vacanțele de sărbători, în pericol. Comisia Europeană propune suspendarea zborurilor din sudul Africii, din cauza noii variante a coronavirusului

Comisia Europeană propune suspendarea zborurilor din sudul Africii, din cauza noii variante a coronavirusului B.1.1.529, anunță Ursula von der Leyen.

Anunțul CE a fost făcut pe Twitter de către președinta Comisiei Europene, care a precizat că este vorba despre zborurile din toată regiunea sudică a continentului african, nu doar din Africa de Sud.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021