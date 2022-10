Video viral cu un tanchist rus atacat de o dronă ucraineană. Voia să se predea sau să repare blindatul?

Pe rețelele de socializare apar numeroase despre realitățile dure și de pe frontul ucrainean.

Un material video postat recent înfățișează un soldat urcat pe un tanc, moment în care este atacat dintr-o dronă ucraineană care supraveghea deplasarea circulară a blindatului

Aparatul de zbor lansează două grenade dintre care pima îl lovește aproape în plin, aruncându-l de pe tanc în timp ce a doua explodează chiar lângă el la sol.

Russian soldier try to check tank (after stopping) and ended up getting hit by VOG grenade dropped from a Ukrainian drone.

— Tempo Dolok (@infussambas)