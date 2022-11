Viktor Orban a convocat Consiliul de Apărare din Ungaria, după incidentul din Polonia

Prim-ministrul Viktor Orban a convocat o ședință a Consiliului de Apărare din Ungaria, marți seară, la ora 21, după ce două rachete rusești au căzut într-o localitate poloneză de la frontiera din Ucraina, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Budapesta.

„Ca răspuns la oprirea transferului de petrol prin conducta Druzhba și la lovirea teritoriului Poloniei de către o rachetă, prim-ministrul Viktor Orban a convocat Consiliul de Apărare al Ungariei, pentru ora 9 PM”, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, marți seară, pe Twitter.

In response to the stop in oil transfer through the Druzhba pipeline and the missile hitting territory of Poland, has convened HU's Defense Council for 8 p.m.

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox)