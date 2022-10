Viktor Orban face ravagii pe Twitter! Prima postare a premierului Ungariei a atras sute de reacții (FOTO)

Viktor Orban, premierul maghiar reales pentru al patrulea mandat consecutiv, şi-a deschis în urmă cu trei zile un cont de Twitter înainte de a se întâlni la Berlin cu cancelarul german Olaf Scholz.

Se pare că pe noul său cont, după ce și-a exprimat dorința de a-i revedea prezența fostului președinte SUA Donald Trump pe platforma de socializare.

Viktor Orban nu avea un cont oficial pe Twitter, la fel ca miniştrii şi membrii cabinetului său, care postează pe tema unor subiecte de actualitate.

Astfel, cu ajutorul acestui cont va putea să-şi poarte bătălia culturală în favoarea conservatorismului ungar, pe care o poartă pe contul pe Facebook, unde are 1,2 milioane de abonaţi şi pe contul pe Instagram, pe care are 164.000 de abonaţi, potrivit

„În urma primei mele zile pe Twitter, există o întrebare în mintea mea. Unde este , Donald Trump?”, a scris prim-ministrul de la Budapesta într-un tweet.

After my first day on Twitter, there’s one question on my mind. Where is my good friend, ?

La începutul lunii ianuarie 2021, Twitter a suspendat permanent contul lui , care avea peste 88 de milioane de urmăritori, invocând riscurile „incitării la violenţă” din partea fostului preşedinte SUA

Decizia companiei a venit la două zile după ce protestul susţinătorilor săi a degenerat în violenţe, iar clădirea Capitoliului a fost luată cu asalt, potrivit AFP, citat de

„După o analiză atentă a tweet-urilor recente de pe contul @realDonaldTrump şi a contextului acestora, am suspendat definitiv contul din cauza riscului de a continua incitarea la violenţă”, a declarat compania americană într-o postare, conform Reuters.

After close review of recent Tweets from the account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.

