Vinerea Mare la Ierusalim. Mii de pelerini participă la procesiunea de pe Drumul Crucii

Mii de pelerini s-au alăturat de pe Drumul Crucii, în orașul vechi din Ierusalim. În această zi, creștinii din întreaga lume celebrează Vinerea Mare, ziua în care a fost crucificat Iisus Hristos.

În anii dinainte de războiul din Gaza, zeci de mii de pelerini, din toată lumea, obișnuiau să participe la acest pelerinaj care are o semnificație specială în istoria creștinismului. Evenimentul marchează cele mai importante momente din ultima zi a lui până la punerea sa în mormânt. După atacul provocat de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, numărul pelerinilor din străinătate a scăzut semnificativ.

Mai mult, Israelul a restricţionat substanţial trecerile din Cisiordania ocupată.

În acest an, s-au alăturat procesiunii de pe Drumul Crucii sau Via Dolorosa, cum cunoscut credincioșilor catolici, câteva mii de pelerini, relatează dpa. Martorii de la fața locului spun, totuși, că numărul participanților este mai ridicat decât în 2024. Au decis să participe atât pelerini din străinătate, cât și creștini arabi care locuiesc în Ierusalim.

Cântând şi rostind rugăciuni, pelerinii parcurg traseul de pe „Drumul Crucii”. O parte dintre ei poartă cruci de lemn pentru a aminti că de-a lungul acestui traseu Hristos a fost forţat să-și poarte crucea pe care a fost mai târziu bătut în cuie.

Christen ziehen an Karfreitag über die Via Dolorosa in Jerusalem

— tagesschau (@tagesschau)