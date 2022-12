„Viscolul secolului” din SUA transformă cascada Niagara într-o minune de iarnă (VIDEO)

Din cauza valului recent de temperaturi scăzute care a cuprins SUA, Cascada Niagara s-a transformat într-un tărâm de iarnă parțial înghețat, scrie .

În weekendul de Crăciun, vestul New York-ului a fost paralizat de o furtună necruțătoare pe care autoritățile au numit-o „viscolul secolului”. Vremea extremă care a cuprins Statele Unite de-a lungul mai multor zile, a provocat pene de curent pe scară largă și mai multe decese.

The day after the great freeze, my family and I went to . The below it had ice thick enough for you *to technically* get to , by foot!

Was it an intriguing and surreal Arctic experience for a kid from California, yes!

