Vizită surpriză în Ucraina a șefei Trezoreriei SUA, Janet Yellen: Activele de 300 de miliarde de dolari ale băncii centrale rusești nu pot fi confiscate iar sancțiunile împotriva Moscovei ar putea avea consecințe asupra aliaților occidentali

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu alți oficiali guvernamentali ucraineni importanți, într-o vizită surpriză în Ucraina, pentru a reafirma sprijinul Washingtonului pentru Kiev.

Cu această ocazie, Yellen a declarat că Rusia ar trebui să suporte costurile pagubelor cauzate de invazia sa în Ucraina, dar că există „obstacole juridice semnificative” pentru confiscarea integrală a activelor de 300 de miliarde de dolari ale băncii centrale rusești înghețate de sancțiuni, arată .

Yellen a mai spus că Washingtonul va studia apelurile Kievului de a impune sancțiuni asupra sectorului energiei nucleare din Rusia, dar trebuie să fie „atent” la potențialele consecințe ale unei astfel de acțiuni asupra aliaților occidentali.

Secretarul american al Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a postat o fotografie de la întâlnirea sa cu președintele Volodymyr Zelenskiy în timpul vizitei sale surpriză la Kiev.

The U.S. will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. I commend for his leadership, and thank him for our discussion on support from the U.S. and allies – including the announcement today of the transfer of the first $1.25B in U.S. support this year.

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen)