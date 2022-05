Vladimir Putin a fost văzut cu un bărbat misterios în timpul paradei de Ziua Victoriei: „El ar putea fi succesorul ales de Putin” (VIDEO)

Noile zvonuri despre s-au datorat acțiunilor lui Vladimir Putin din timpul paradei de Ziua Victoriei ce a avut loc în Piața Roșie din Moscova pe data de 9 mai.

Pe rețelele de socializare videoclipurile în care Vladimir Putin vorbește cu un bărbat necunoscut în timpul paradei de Ziua Victoriei.

Se speculează că acest bărbat misterios l-ar înlocui într-o zi pe președintele rus. De asemenea, pilotul de curse ucrainean Igor Suşko a distribuit clipul care are peste 45.000 de vizualizări pe pagina sa de Twitter, susținând că se numea Dmitri Kovalev.

Revista Newsweek nu a putut verifica în mod independent dacă aceasta este adevărata identitate a bărbatului, insă în tweetul său, Igor Suşko a mai specificat că în acest moment.

: The young man with whom had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin’s hand-picked .

— Igor Sushko (@igorsushko)