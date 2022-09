Vladimir Putin a vizitat Kaliningradul, teritoriul rusesc situat între Polonia și Lituania

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a efectuat, joi, o vizită-surpriză în regiunea Kaliningrad, un teritoriu rusesc situat între Polonia și Lituania. Presa internațională a menționat că din nou, a încercat să justifice invazia în Ucraina.

Putin s-a întâlnit cu elevii din exclava rusă, cu ocazia începerii noului an școlar, și a vorbit pe mai multe teme, inclusiv pe tema invaziei declanșate pe 24 februarie, pe care Moscova o numește operațiune militară specială. Potrivit declarației președintelui, operațiunea militară din Ucraina este în contextul protejării etnicilor ruși din Donbas.

„Misiunea noastră și cea a soldaților este să oprim acest război pe care Kievul îl poartă în Donbas, pentru a proteja oamenii şi, desigur, pentru a apăra Rusia”, a precizat Putin, potrivit Le Monde.

Putin is in Kaliningrad speaking to schoolchildren.

He says the Russian education minister told him that children in the Russian-occupied Donbas „don’t know that the bridge to Crimea exists” and „didn’t even know that Ukraine and Russia were part of a united country.”

— max seddon (@maxseddon)