Vladimir Putin este un criminal de război, spune Joe Biden după masacrul de la Bucea: „Acest individ este brutal”

Președintele SUA, Joe Biden, susține că de la Bucea, Ucraina, constituie crime de război, dar nu genocid, și a precizat că va continua să pledeze pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei, transmite .

Joe Biden: Vladimir Putin este un criminal de război

„Poate că vă amintiți că am fost criticat pentru că l-am numit criminal pe Putin. Ei bine, adevărul este că ați văzut ce s-a întâmpla la Bucea. Asta o demonstrează – este un criminal de război. Trebuie să continuăm să furnizăm Ucrainei armele de care au nevoie pentru a continua lupta și trebuie să obținem toate detaliile pentru ca asta să se concretizeze – să avem o judecată pentru crime de război. Acest individ este brutal, iar ceea ce se întâmplă la Bucea este revoltător și toată lumea a văzut-o”, a declarat liderul american.

Întrebat de reporteri dacă masacrul de la Bucea poate fi catalogat drept genocid, Joe Biden a răspuns: „Nu. Consider că este o crimă de război”.

Totodată, președintele Statelor Unite a confirmat că urmărește introducerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei și că acestea vor fi anunțate în curând.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat și el că există „ ” că la Bucea au fost comise .

Bogdan Aurescu: „Masacrul de la Bucea este responsabilitatea Rusiei”

Șeful diplomației române a explicat că „masacrul de la Bucea este responsabilitatea Rusiei”.

„Permiteţi-mi să fiu foarte clar. Masacrul de la Bucea este responsabilitatea Rusiei, pentru că toate aceste crime s-au petrecut în momentul în care această zonă ucraineană se afla sub ocupaţie rusească. Trebuie să facem tot ce putem pentru a opri acest război ilegal împotriva Ucrainei. Şi trebuie să facem tot ce putem astfel încât cei responsabili pentru acest masacru să răspundă în faţa justiţiei. Din acest motiv, România, Estonia, dar şi multe alte state – cred că peste 40 de ţări – am sesizat Curtea Penală Internaţională pe 2 martie şi am cerut procurorilor să pornească o anchetă în ce priveşte infracţiuni de genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii comise pe teritoriul Ucrainei. Din nefericire, ceea ce am văzut ieri este o confirmare a faptului că am avut dreptate”, a afirmat Bogdan Aurescu, citat .