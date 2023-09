Volodimir Zelenski a ajuns în SUA, pentru întâlnirea cu președintele Joe Biden. Un număr tot mai mare de republicani vor să renunțe la ajutoarele trimise Ucrainei

„Olena Zelenska şi cu mine am ajuns în Statele Unite”, a anunţat preşedintele ucrainean pe Twitter, referindu-se la soţia sa. Imediat după ce a ajuns la New York, Zelenski s-a întâlnit cu soldaţii ucraineni răniţi care au suferit amputări și sunt trataţi la un spital de acolo.

Este pentru prima oară de la izbucnirea războiului când Zelenski se va adresa în persoană membrilor ONU, urmând să vorbească marţi în fața Adunării Generale anuale a liderilor mondiali care reprezintă cele 193 de state membre.

După New York, el se va deplasa la Washington, unde este aşteptat să se întâlnească cu preşedintele american Joe Biden şi cu membri ai Congresului. Într-o postare pe Telegram, Zelenski a declarat că intenţionează, de asemenea, să se întâlnească cu oficiali militari şi din mediul de afaceri.

Olena and I arrived in the United States for the high-level week of the UN General Assembly and a visit to Washington, D.C.

I will attend the General Assembly, SDG Summit, and Security Council meetings at the UN, as well as a number of important bilateral talks.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)