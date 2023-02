Volodimir Zelenski a prezentat condițiile în care locuiește la un an de la izbucnirea războiului (VIDEO)

La un an de la invazia Rusiei în Ucraina, Volodimir Zelenski a primit o echipă de jurnaliști în interiorul adăpostului în care se ascunde.

„Aici locuiesc eu”, a spus Zelenski într-un reportaj realizat de jurnalistul Dmitro Komarov şi difuzat de postul de televiziune ucrainean 1+1.

O parte din reportaj a ajuns și pe Twitter, unde utilizatorii au urmărit curioși cum trăiește curajosul președinte ucrainean.

Președintele locuiește Zelenskyy locuiește de un an întreg într-una dintre camerele administrației președintelui, în condiții modeste. În cameră există doar un pat, un televizor, un scaun şi un birou.

