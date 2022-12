Volodimir Zelenski, mesaj emoționant de Crăciun: „Să îndurăm iarna aceasta pentru că ştim pentru ce luptăm”

Ucrainenii vor face propriul lor miracol de Crăciun, dovedind că vor rezista în fața atacurilor Rusiei care au aruncat milioane de oameni în întuneric”, a declarat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski într-o intervenție video.

Potrivit acestuia, ucrainenii vor sărbători, se vor întâlni, vor cânta colinde și se vor îmbrățișa, chiar dacă întâmpină dificultăți în prezent. Liderul de la Kiev a menționat că unii dintre ei ar putea vedea „prima stea” prin găurile de gloanțe din casele lor, dar este încredințat că „lacrimile vor fi înlocuite cu bucurie, speranța va veni după disperare și moartea va fi învinsă de viață”.

Zelenski, un discurs emoționant de Crăciun

“Am trăit o mulţime de veşti amare şi vom primi meritat veşti bune. Vom cânta colinde de Crăciun – mai vesele ca niciodată – mai tare decât sunetul unui generator. Vom auzi vocile rudelor – în inimile noastre – chiar dacă au picat comunicaţiile şi internetul. Şi chiar şi în întuneric total – ne vom regăsi – să ne îmbrăţişăm strâns. Şi dacă nu este căldură, ne vom îmbrăţişa strâns pentru a ne încălzi.

Vom sărbători! Ca de fiecare dată. Vom zâmbi şi vom fi fericiţi. Ca de fiecare dată. Diferenţa este una. Nu vom aştepta un miracol. La urma urmei, îl creăm noi înşine”, a spus Zelenski.

Apariţia Fiului lui Dumnezeu le-a dat oamenilor speranţă pentru mântuire, credinţă în biruinţa bunătăţii şi a milei, a menţionat liderul ucrainean.

“Din nefericire, toate sărbătorile ne lasă un gust amar anul acesta. Şi putem simţi altfel spiritul tradiţional al Crăciunului. Cina la masa familiei nu poate fi atât de gustoasă şi caldă. S-ar putea să fie scaune goale în jurul mesei. Iar casele şi străzile noastre nu pot fi atât de luminoase. Iar clopotele de Crăciun pot suna nu atât de tare şi inspirator. Prin sirene de raid aerian sau chiar mai rău – împuşcături şi explozii. Şi toate acestea pot reprezenta o ameninţare mai mare. Este o dezamăgire. A forţelor superioare şi a puterii lor, a bunătăţii şi dreptăţii în lume. Pierderea speranţei. Pierderea iubirii. Pierderea de sine…

Dar nu este asta ceea ce răul şi întunericul, care au ridicat armele împotriva noastră, vor în esenţa lor?

Le rezistăm de mai bine de trei sute de zile şi opt ani. Şi le vom permite să realizeze ceea ce îşi doresc?

În această luptă, avem o altă armă puternică şi eficientă. Ciocanul şi sabia spiritului şi conştiinţei noastre. Înţelepciunea lui Dumnezeu. Curaj şi vitejie. Virtuţi care ne înclină să facem binele şi să biruim răul.

Actul principal de curaj reprezintă rezistenţa şi ducerea până la capăt a muncii cuiva, în ciuda a tot. Adevărul ne luminează calea. Noi ştim asta. Apărăm asta. Adevărul nostru este o luptă pentru libertate. Libertatea are un preţ mare. Dar sclavia are un preţ şi mai mare”, a adăugat el.

Răbdarea şi credinţa luminează calea ucrainenilor

Totodată, președintele ucrainean a menţionat că răbdarea şi credinţa luminează calea ucrainenilor.

“Răbdare şi credinţă. Acestea sunt forţe gemene. După cum s-a spus, “cel care stăpâneşte şi controlează propriul spirit este mai bun decât cel care cucereşte un oraş”. A îndura nu înseamnă a accepta circumstanţele. Răbdarea înseamnă a veghea pentru a ne asigura că nu lăsăm nicio îndoială sau teamă să intre în mintea noastră. Este credinţa în forţele proprii.

Răul nu are nicio armă mai puternică decât armura dată nouă de Dumnezeu. Răul se izbeşte de această armură ca de un zid de piatră. Am văzut asta nu doar o dată. Am îndurat la începutul războiului. Am îndurat atacuri, ameninţări, şantaj nuclear, teroare, atacuri cu rachete. Să îndurăm iarna aceasta pentru că ştim pentru ce luptăm.

Mergem înainte printre spini către stele, ştiind ce ne aşteaptă la capătul drumului. Dumnezeu este un Judecător drept care răsplăteşte binele şi pedepseşte răul. Este evident de ce parte suntem. Cine este cine în această bătălie este evident.

Există cel puţin şapte dovezi în acest sens – sunt cunoscute – „O privire mândră, o limbă mincinoasă, Şi mâini care vărsă sânge nevinovat, O inimă care născoceşte închipuiri rele, Picioare care sunt iuţi în alergare spre rău, Un martor mincinos care vorbeşte minciuni şi cel ce seamănă discordie între fraţi”.

Ne opunem tuturor acestora. Fiind un model pentru ceilalţi. Credincioşii, cei care cred cu adevărat, trebuie să fie o lumină pentru restul lumii. De mai bine de trei sute de zile, ucrainenii se străduiesc pentru acest lucru, dovedindu-l, servind ca exemplu altora.

Nu suntem drepţi, nu suntem sfinţi, dar cu siguranţă luptăm pentru bine şi pentru lumină, cu credinţă în profeţia biblică:

“Orice vale va fi umplută, orice munte şi deal coborât. Drumurile strâmbe vor deveni drepte, căile aspre vor fi netede. Poporul care umblă în întuneric va vedea o lumină strălucitoare. Lumina va străluci asupra celor ce locuiesc pe tărâmul umbrei morţii. Căci nouă ni s-a născut un copil, nouă ni s-a dat un fiu!

Credem că lacrimile vor fi înlocuite cu bucurie, speranţa va veni după disperare, iar moartea va fi învinsă de viaţă”, a mai spus liderul de la Kiev, citat de