Vulcanul Etna a erupt din nou. Imagini fascinante cu lava și munții de cenușă (VIDEO)

Vulcanul Etna, cel mai activ și cel mai vechi din Europa, a erupt din nou și a oferit un spectacol fascinant. Specialiștii spun că acest eveniment este obișnuit pentru că lava nu provine din craterele principale, ci dintr-o fisură laterală.

Vulcanul a început să erupă, marți, printr-o fisură care se află la circa 3.000 de metri deasupra nivelului mării, conform

Înainte de erupție, vulcanul a avut o activitatea seismică mare, printre care emisii de cenușă, explozii mici de gaz și magmă.

Apoi, după ce în zonă s-au produs mai multe cutremure în apropierea orașului Linguaglossa, vulcanul a erupt și lava s-a revărsat peste doi kilometri.

8-9 February 2025

Sicily, Italy

On 8 February 2025, at 18:35 local time (17:35 UTC), a fresh lava flow began to flow from the summit craters of Etna. According to the National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV), the eruption is located at an altitude of about 3,000 m

