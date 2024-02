Vulcanul Etna, unul dintre cei mai activi din lume, a rupt din nou / Aeroportul Catania a fost închis (FOTO/VIDEO)

Vulcanul Etna este unul dintre cei mai activi din lume. Duminică seara, 13 august, acesta a intrat din nou în erupție. Autoritățile au închis aeroportul Catania.

Zborurile din și spre aeroportul din apropierea vulcanului au fost suspendate până în jurul orei 13.00, după ce vulcanul a erupt din nou duminică.

Autoritățile italiene au ridicat nivelul de alertă de la F0 la F1, susținând că vulcanul este în fază de „pre-alertă”.

Vulcanul Etna este cel mai înalt și activ vulcan din Europa. În ultimii 500.000 de ani, acesta a erupt frecvent.

🌋 The airport at Catania in Sicily has halted all flights after a new eruption at nearby Mount Etna, its operator said on Monday.

Etna is the tallest active volcano in Europe and has erupted frequently in the past 500,000 years.

