Vulcanul Kilauea a reintrat în erupţie. Nivelul de alertă a fost ridicat (VIDEO)

Vulcanul Kilauea din Hawaii a reintrat joi în erupţie, a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), transmite .

În acest context, nivelul de alertă pentru vulcanul Kilauea a fost ridicat la gradul „roşu” după evaluarea erupţiei şi a pericolelor asociate, se precizează în anunţ.

Kīlauea este un vulcan activ din Insulele Hawaii, statul Hawaii, Statele Unite.

Sizable bright orange lava fountain and fast moving flows visible during the first hour of the eruption from the Keanakākoʻi overlook. NPS video/Janice Wei

— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS)