Prințul William, în vârstă de 43 de ani, nu vrea să repete greșelile din căsnicia părinților lui, motiv pentru care acordă o deosebită atenției relației sale de cuplu și educației copiilor pe care îi are alături de . Într-un interviu acordat recent, Prințul de Wales a vorbit despre cum l-a afectat divorțul dintre Regele Charles și Prințesa Diana, dar și ce crede că a dus la ruptura dintre ei.

Cum a resimțit Prințul William destrămarea căsniciei părinților săi

Când vine vorba despre copilărie, Prințul William își descrie primii ani din viață ca fiind o perioadă frumoasă. Lucrurile au luat o turnură nefericită pentru William la vârsta de opt ani, odată cu destrămarea căsniciei părinților săi, eveniment care l-a marcat profund. Astăzi, moștenitorul tronului spune că a învățat din greșelile pe care le-a făcut în tinerețe tatăl său, referindu-se la infidelitate care, în cele din urmă, a pus punct relației dintre Regele Charles și regretata .

Regele Charles și Camilla Parker Bowles, actuala regină, aveau o relație încă dinainte de separarea de Prințesa Diana.

„Iei acele experiențe, înveți din ele și încerci să nu repeți greșelile părinților tăi. Cu toții încercăm să facem asta”, a spus William, într- , prezentată de actorul Eugene Levy. „Vreau doar ce e mai bine pentru copiii mei. Sunt conștient că stresul din copilărie te afectează mult mai târziu, ca adult”.

Ce crede Prințul William că afectat căsnicia părinților lui

Prințul de Wales este de părere că și intruziunea presei în viața privată a Regelui Charles și Prințesei Diana le-a afectat căsnicia părinților lui și a dus, în cele din urmp, la divorț.

„Am văzut cum presa era insațiabilă atunci. E greu de imaginat acum, dar jurnaliștii voiau să afle fiecare detaliu, erau peste tot. Cunoșteau totul, invadau fiecare spațiu al vieții lor”, a povestit el.

Tocmai pentru că își aduce aminte ce efecte negative a avut presa asupra familiei lui, în copilărie, William este foarte ferm când vine vorba de a proteja viața sa privată și pe a celor dragi.

„Dacă lași presiunea mediatică să se strecoare în familie, distrugerile pot fi profunde. Mi-am promis că nu voi lăsa asta să se întâmple niciodată. Sunt foarte ferm în privința limitelor, iar pe cei care le încalcă, îi voi confrunta”, a mai spus Prințul de Wales.