Regizorul american Woody Allen a surprins printr-o declarație recentă făcută în cadrul podcastului „Club Random”, moderat de Bill Maher.

Cuprins:

Experiența din 1998 și glumele lui Trump

Diferențe de viziune politică

Câștigător al patru premii Oscar, Allen a povestit că experiența de lucru cu Donald , în filmul „Celebrity” din 1998, a fost una pozitivă și că nu ar ezita să îl distribuie din nou într-o producție cinematografică, informează , citând Variety.

„Sunt unul dintre puținii oameni care pot spune că l-au regizat pe Trump. A fost o plăcere să colaborez cu el. A dat dovadă de seriozitate, a respectat indicațiile și avea o anumită naturalețe în fața camerei”, a declarat regizorul, potrivit surselor citate.

În filmul „Celebrity”, Trump a jucat rolul său, apărând într-o scenă în care discuta cu un reporter despre planurile sale imobiliare. Cu umor , el menționa că se gândește să cumpere Catedrala Sf. Patrick pentru a o înlocui cu un zgârie-nori impresionant.

Woody Allen a spus că, deși nu are deloc viziuni politice asemănătoare cu cele ale președintelui american, îl consideră un actor surprinzător de talentat. „Avea carismă și profesionalism. De aceea, dacă ar accepta, mi-ar plăcea să îl regizez din nou chiar și acum, ca președinte”, a adăugat acesta.

Totuși, Allen a menționat că la ultimele alegeri din SUA a votat pentru Kamala Harris și că nu este de acord cu Trump pe „99% dintre subiectele politice”. Regizorul a spus că este surprins de alegerea lui Trump de a intra în politică, amintind că înainte era preocupat de activități relaxante precum golf, meciuri de baschet și concursuri de frumusețe.

„Politica aduce doar dureri de cap și decizii complicate. Nu înțeleg de ce cineva ar dori să renunțe la o viață confortabilă pentru a se expune constant presiunilor”, a concluzionat Woody Allen, potrivit surselor.