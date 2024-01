Xi Jinping își dorește consolidarea relațiilor cu UE / Motivul prezentat de președintele chinez: „Este necesar să construim mai multe punți”

vineri, 12 ianuarie, în cadrul unei întrevederi, la Beijing, cu premierul belgian Alexander de Croo, că își dorește consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană, scrie Agerpres.

De Croo a inaugurat joi o nouă ambasadă a Belgiei la Beijing. El s-a întâlnit și cu ministrul chinez de Externe Wang Yi.

„China doreşte să lucreze cu Uniunea Europeană pentru a promova un progres constant în relaţiile China-UE în noul an”, a declarat liderul chinez.

„În contextul unei situaţii internaţionale haotice, este necesar să construim mai multe punţi între China şi Europa”, a mai adăugat Xi Jinping.

El este de părere că cele două părți ar trebui „să promoveze împreună pacea, stabilitatea și prosperitatea globală”.

Nu de mult, UE și-a exprimat , cel puțin în privința materiei de tehnologie și în alte sectoare. De asemenea, blocul comunitar a lansat o anchetă în privința subvențiilor acordate de Beijing producătorilor chinezi de mașini electrice, pe fondul concurenței probabil neloială a vehiculelor chineze mai ieftine.

În septembrie 2023, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acuzat China de menținerea costurilor vehiculelor sale electrice „artificial scăzute datorită subvențiilor publice enorme”.

În cadrul unei postări de pe rețeaua socială X (fosta Twitter), premierul Alexander De Croo a anunțat că s-a întâlnit și cu premierul chinez Li Qiang pentru a „discuta provocările comune, precum schimbările climatice, apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli și prevenirea viitoarelor pandemii”.

Warmly welcomed by Prime Minister Li Qiang in Beijing to discuss our common challenges, like climate change, defending a rules-based international order or preventing future pandemics.

We also addressed Russia’s war against Ukraine and its global consequences.

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo)