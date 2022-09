Xi Jinping, subiect de căutare pe rețelele sociale, în urma zvonurilor privind arestarea sa și o lovitură de stat în China (VIDEO)

Președintele chinez Xi Jinping a devenit unul dintre subiectele de top pe Twitter, pe fondul unor rapoarte neverificate că este în arest la domiciliu și că China se află în mijlocul unei lovituri de stat militare, scrie .

Xi și expresia #ChinaCoup au devenit tendințe pe rețelele de socializare după ce zeci de mii de utilizatori au răspândit zvonuri neconfirmate că președintele a fost reținut și răsturnat de Armata Populară de Eliberare a Chinei.

military vehicles heading to on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that was under arrest after seniors removed him as head of PLA

