Zeci de mii de cehi au ieșit în stradă miercuri la Praga pentru a protesta împotriva modului în care guvernul a gestionat creșterea prețurilor la energie și împotriva apartenenței la NATO și UE, potrivit .

Protest la Praga. Zeci de mii de cehi au reclamat apartenența la UE și NATO

Manifestația s-a desfășurat în piața centrală din Praga, într-o zi de sărbătoare națională în Cehia, și a fost organizată de mișcări de extremă dreapta și alte formațiuni marginale, printre care comuniștii, iar prezența a fost estimată de poliție la câteva „zeci de mii mai mică” față de demonstrația din 3 septembrie, la care au participat 70.000 de oameni.

Grupul organizator, „Republica Cehă mai întâi!”, se opune apartenenței la UE și NATO și solicită statut de neutralitate militară pentru națiunea central-europeană cu 10,7 milioane de locuitori.

Another protest in Prague 🇨🇿 today, against the EU and NATO. We need a Europe of sovereign countries, not a Europe of globalists. — Based Serbia (@SerbiaBased)

Protestatarii au afișat mesaje ca „Puneți capăt comediei”, iar mulți dintre ei au fluturat drapelul Cehiei.

„Acest guvern este absolut anti-ceh. Servește doar Bruxelles-ul, puterea americană și NATO. Nu îi pasă de interesele cetățenilor cehi”, a declarat Pavel Nebel, un cetățean în vârstă de 53 de ani.

Prague Czech Republic 🇨🇿 Stunning Scenes 💣 Thousands gather in protest against soaring inflation directly attributed to NATO and EU Policies that are destroying their lives…. It's happening Everywhere 💣🔥👊 — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@riseupandresist)

Organizatorii, al căror program solicită cere și încetarea „diluării planificate a națiunii”, au deschis protestul cu imul național, care a fost intonat de un cântăreț de extremă-dreapta. După acest moment, au fost susținute discursuri prin care a fost denunțat guvernul.

The anti-sanctions protest movement in the Czech Republic have started. The organisation behind the protest calls for the exit of the Czech Republic from the EU and NATO, and an end to hostility towards Russia. — Firam (@firamnews)

„Un guvern are două sarcini: să ne asigure securitatea și prosperitatea economică. Acest guvern nu îndeplinește niciuna dintre aceste sarcini”, a susținut unul dintre vorbitori.

Sute de persoane s-au adunat în alte orașe și au putut să urmărească în format online manifestația de Praga.