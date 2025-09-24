Președintele american Donald și liderul ucrainean Volodomir Zelenski au avut o , desfășurată în marja Adunării Generale a ONU. În urma acesteia, Trump a postat un mesaj pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Zelenski a salutat „schimbarea de direcție a lui Trump” și a subliniat că reprezintă „un punct de cotitură major”.

Ce s-a întâmplat

Cei doi lideri, american și ucrainean, au avut o întâlnire, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU, conform .

În urma acesteia, Trump și Zelenski au făcut mai multe declarații. Trump a postat un mesaj pe Truth Social, iar Zelenski a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă la New York, că declarațiile lui Trump reprezintă „un punct de cotitură major”.

„Donald Trump înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război”, a mai transmis Zelenski.

Mesajul lui Donald Trump

Mesajul președintelui american a fost publicat pe rețeaua sa Truth Social, după întâlnirea celor doi lideri.

Acesta susține că înțelege situațiile ambelor țări și consideră că Ucraina poate să lupte și să câștige acest război.

„După ce a cunoscut și a înțeles pe deplin situația militară și economică Ucraina/Rusia și, după ce a văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să câștige toată Ucraina înapoi în forma sa inițială”, a început mesajul lui Trump, pe Truth Social.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de unde a început acest război, este o opțiune. De ce nu? Rusia luptă fără țintă timp de trei ani și jumătate un război care ar fi trebuit să aibă nevoie de mai puțin de o săptămână pentru a câștiga o putere militară reală”, a adăugat el.

Liderul american consideră că acum este momentul ca Ucraina să acționeze, când Rusia se confruntă cu „probleme economice mari”.

„Aceasta nu face distincție între Rusia. De fapt, îi face să arate ca „un tigru de hârtie”. Când oamenii care trăiesc în Moscova și în toate marile orașe și districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat cu acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obțină benzină prin cozile lungi care se formează și toate celelalte lucruri care au loc în economia lor de război, în timp ce majoritatea banilor lor sunt cheltuiți pentru lupta împotriva Ucrainei, care are un Mare Spirit, și din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-și ia înapoi țara în forma sa originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât!”, a mai scris Trump.

„Putin și Rusia au probleme economice mari și acesta este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, doresc bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce vrea cu ele. Mult succes tuturor!”, a încheiat.

Zelenski, despre teritorii

Zelenski a reafirmat că Ucraina respinge ideea de cedare a teritoriilor ocupate. În schimb, Rusia se opune desfășurării unor trupe NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina.

În acest context, aliații europeni ai Kievului continuă să transmită că sprijinul lor rămâne necondiționat atâta timp cât Ucraina rezistă în fața agresiunii.

Apel la Beijing

În aceeași zi, liderul ucrainean a intervenit la Consiliul de Securitate al ONU. Acolo, acesta a făcut un apel direct la Beijing și a declarat că o capacitate de a influența decisiv Kremlinul o are China.

„Fără China, Rusia lui Putin nu este nimic. Totuși, prea des, China rămâne tăcută și distantă în loc să acționeze pentru pace”, a declarat Zelenski.

El susține că sprijinul chinez ar putea fi esențial pentru a pune capăt războiului.