Zelenski, după atacul asupra Kievului: „Rusia nu vrea să pună capăt războiului"

Zelenski, după atacul asupra Kievului: „Rusia nu vrea să pună capăt războiului”

Selen Osmanoglu
27 dec. 2025, 14:33
Zelenski, după atacul asupra Kievului: „Rusia nu vrea să pună capăt războiului”
Volodimir Zelenski Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. Atac masiv asupra capitalei și infrastructurii
  2. Victime și pagube în Kiev
  3. Rachete hipersonice și impact asupra altor regiuni

Atacul cu drone și rachete rusești care a vizat capitala Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta pleacă în Statele Unite pentru a discuta cu președintele Donald Trump un plan de încheiere a conflictului.

Atac masiv asupra capitalei și infrastructurii

Zelenski a precizat că „rușii nu vor să pună capăt războiului și încearcă să profite de fiecare ocazie pentru a provoca suferințe și mai mari Ucrainei și a-și spori presiunea asupra altora din întreaga lume”. El a anunțat că atacul a implicat aproape 500 de drone și 40 de rachete, vizând infrastructura energetică și civilă.

Pe platforma X, președintele ucrainean a mai transmis: „Dacă Rusia transformă chiar și perioada Crăciunului și a Anului Nou într-o perioadă cu case deteriorate și apartamente arse, cu centrale electrice distruse, atunci această activitate bolnavă poate fi abordată doar cu măsuri cu adevărat ferme”, cerând SUA și Europei să preseze mai tare Moscova.

Victime și pagube în Kiev

Atacul s-a soldat cu un mort și cel puțin 19 răniți, potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, citat de dpa. „În prezent, există peste 2.600 de clădiri rezidențiale, 187 de grădinițe, 138 de școli și 22 de instituții sociale fără încălzire centrală. Furnizorii de energie și utilitățile municipale acționează pentru a restabili aprovizionarea cu energie și căldură”, a explicat Kliciko pe canalul său de Telegram, conform Adevărul.

Incendii puternice au izbucnit în două clădiri înalte, iar sirenele de raid aerian au sunat în toată țara. Încălzirea a fost întreruptă în mii de locuințe, iar penele de curent au afectat populația din Kiev și împrejurimi.

Rachete hipersonice și impact asupra altor regiuni

Mass-media ucraineană a relatat că printre armele folosite s-au numărat și rachete hipersonice Kinjal, vizând infrastructura energetică. Atacurile au afectat și regiunile Cernigău, Nikolaiev, Harkov și Jîtomir, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene.

Situația rămâne tensionată, în timp ce autoritățile de la Kiev încearcă să restabilească energia și căldura în orașul cu trei milioane de locuitori, în condițiile în care pericolul continuă să fie prezent.

