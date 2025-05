Zelenski pregătește terenul pentru al 18-lea val de sancțiuni: „Următorul pachet trebuie să lovească sectorul energetic, bancar și flota fantomă”

Președintele Ucrainei, , a avut o discuție „substanțială” cu președintele , Antonio Costa, în care a mulțumit Uniunii Europene pentru adoptarea celui de-al 17-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a pledat pentru măsuri mai dure.

„I-am mulțumit pentru adoptarea celui de-al 17-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei”, a declarat președintele Volodimir Zelensky pe platforma de socializare X.

Potrivit declarației președintelui, următorul pachet de sancțiuni ar trebui să includă și sectoarele energiei, cel bancar și cel al flotei fantomă.

Antonio Costa a confirmat că, dacă Rusia nu încetează focul, astfel de sancțiuni vor fi aplicate în viitor.

„Acesta (n.r. pachetul de sancțiuni) ar trebui să includă sectorul energetic, sectorul bancar și flota fantomă – nu numai navele în sine, ci și echipajele care le operează. António a confirmat că, dacă Rusia refuză să înceteze focul, astfel de sancțiuni vor fi aplicate”, a mai declarat Zelensky.

Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană. Zelensky a evidențiat importanța deblocării acestui proces și a mulțumit pentru eforturile depuse în acest sens.

As always, I had a very substantive conversation with the , António Costa. I informed him of our diplomatic efforts, and we discussed possible next steps.

I thanked him for the adoption of the EU’s 17th sanctions package against Russia. The preparation of the next…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)