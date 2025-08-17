Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pus sub semnul întrebării disponibilitatea Rusiei de a încheia un armistițiu, acuzând Moscova că refuză apelurile repetate la încetarea atacurilor.

În paralel, duminică se va reuni Coaliția de Voință, formată din principalele state europene aliate Ucrainei, la care va participa și președintele României, Nicușor Dan.

Zelenski: „Rusia refuză orice încetare a focului”

Într-un mesaj postat sâmbătă pe rețelele sociale, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că respinge în mod constant cererile pentru un armistițiu:

„Observăm că Rusia respinge numeroase apeluri de încetare a focului și nu a stabilit încă când va opri uciderile. Acest lucru complică situația”, relatează .

Liderul ucrainean a subliniat că lipsa unei minime voințe de a opri atacurile complică șansele unei păci durabile:

„Dacă nu au voința de a pune în aplicare un ordin simplu de încetare a grevelor, ar putea fi nevoie de eforturi considerabile pentru ca Rusia să aibă voința de a pune în aplicare ceva mult mai important, și anume conviețuirea pașnică cu vecinii săi timp de decenii”, menționează sursa citată

Consultări internaționale și întâlnirea cu Trump

Zelenski a menționat că discuțiile cu partenerii din Occident vor continua pe parcursul weekendului și a confirmat că se pregătește pentru întâlnirea de luni cu președintele SUA, Donald Trump. „Zelenski a mulțumit Casei Albe pentru invitație”

Reuniunea Coaliției de Voință

Duminică, Coaliția de Voință, care reunește țările europene gata să ajute , va organiza o discuție. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că la întâlnire va fi prezent și președintele României, .

”O să existe mâine, cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de reconstrucţie. Preşedintele Nicuşor Dan a reprezentat deja România în acest format şi în videoconferinţa care a avut loc la Conferinţa de la Roma pentru reconstrucţia Ucrainei şi în formatul care a precedat discuţiile dintre Donald Trump şi Vladimir Putin şi echipele lor”, a spus Oana Țoiu, pentru .