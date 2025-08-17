B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski avertizează că Rusia nu dă niciun semn pentru pace. Coaliția de Voință se reunește pentru a sprijini Ucraina

Zelenski avertizează că Rusia nu dă niciun semn pentru pace. Coaliția de Voință se reunește pentru a sprijini Ucraina

Răzvan Adrian
17 aug. 2025, 10:24
Zelenski avertizează că Rusia nu dă niciun semn pentru pace. Coaliția de Voință se reunește pentru a sprijini Ucraina
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pus sub semnul întrebării disponibilitatea Rusiei de a încheia un armistițiu, acuzând Moscova că refuză apelurile repetate la încetarea atacurilor.

În paralel, duminică se va reuni Coaliția de Voință, formată din principalele state europene aliate Ucrainei, la care va participa și președintele României, Nicușor Dan.

Cuprins:

  • Zelenski: „Rusia refuză orice încetare a focului”
  • Consultări internaționale și întâlnirea cu Trump
  • Reuniunea Coaliției de Voință

Zelenski: „Rusia refuză orice încetare a focului”

Într-un mesaj postat sâmbătă pe rețelele sociale, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că respinge în mod constant cererile pentru un armistițiu:

„Observăm că Rusia respinge numeroase apeluri de încetare a focului și nu a stabilit încă când va opri uciderile. Acest lucru complică situația”, relatează CNN.

Liderul ucrainean a subliniat că lipsa unei minime voințe de a opri atacurile complică șansele unei păci durabile:

„Dacă nu au voința de a pune în aplicare un ordin simplu de încetare a grevelor, ar putea fi nevoie de eforturi considerabile pentru ca Rusia să aibă voința de a pune în aplicare ceva mult mai important, și anume conviețuirea pașnică cu vecinii săi timp de decenii”, menționează sursa citată

Consultări internaționale și întâlnirea cu Trump

Zelenski a menționat că discuțiile cu partenerii din Occident vor continua pe parcursul weekendului și a confirmat că se pregătește pentru întâlnirea de luni cu președintele SUA, Donald Trump. „Zelenski a mulțumit Casei Albe pentru invitație”

Reuniunea Coaliției de Voință

Duminică, Coaliția de Voință, care reunește țările europene gata să ajute Ucraina, va organiza o discuție. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că la întâlnire va fi prezent și președintele României, Nicușor Dan.

”O să existe mâine, cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de reconstrucţie. Preşedintele Nicuşor Dan a reprezentat deja România în acest format şi în videoconferinţa care a avut loc la Conferinţa de la Roma pentru reconstrucţia Ucrainei şi în formatul care a precedat discuţiile dintre Donald Trump şi Vladimir Putin şi echipele lor”, a spus Oana Țoiu, pentru TVR Info.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Chatbotul care rupe căsnicii. Un bărbat de 75 de ani din China a vrut să divorțeze de soție pentru o iubită AI
Externe
Chatbotul care rupe căsnicii. Un bărbat de 75 de ani din China a vrut să divorțeze de soție pentru o iubită AI
Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
Externe
Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
Europa își schimbă planurile pentru întâlnirea lui Zelenski cu Trump la Washingthon. Cine îl însoțeste pe liderul de la Kiev în cadrul discuțiilor
Externe
Europa își schimbă planurile pentru întâlnirea lui Zelenski cu Trump la Washingthon. Cine îl însoțeste pe liderul de la Kiev în cadrul discuțiilor
Donald Trump le-a spus liderilor europeni că Vladimir Putin vrea întreaga regiune Donbas în schimbul sfârșitului războiului / Putin solicită ca Ucraina să își reducă semnificativ armata și să devină un stat neutru
Externe
Donald Trump le-a spus liderilor europeni că Vladimir Putin vrea întreaga regiune Donbas în schimbul sfârșitului războiului / Putin solicită ca Ucraina să își reducă semnificativ armata și să devină un stat neutru
Cancelarul Merz propune ca viitoarea întâlnire Putin – Zelenski să aibă loc în Europa
Externe
Cancelarul Merz propune ca viitoarea întâlnire Putin – Zelenski să aibă loc în Europa
Arnold Schwarzenegger dă de pământ cu Donald Trump. „Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf”/ Clipul a redevenit viral (VIDEO)
Externe
Arnold Schwarzenegger dă de pământ cu Donald Trump. „Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf”/ Clipul a redevenit viral (VIDEO)
Logan revine pe piață sub un nou nume: Pars Nova. Prima generație a modelului va fi produsă în Iran
Externe
Logan revine pe piață sub un nou nume: Pars Nova. Prima generație a modelului va fi produsă în Iran
Oana Ţoiu anunță că președintele Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al „Coaliţiei de Voinţă”
Externe
Oana Ţoiu anunță că președintele Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al „Coaliţiei de Voinţă”
Nicușor Dan: „Trump trebuie să pună presiune pe Rusia pentru ca negocierile de pace să continue”
Externe
Nicușor Dan: „Trump trebuie să pună presiune pe Rusia pentru ca negocierile de pace să continue”
Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii
Externe
Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii
Ultima oră
12:31 - Țigări de contrabandă în valoare de peste 100.000 de lei, descoperite la Giurgiu. Poliția de Frontieră intervine în urma unui control de rutină
12:03 - ANM avertizează asupra caniculei și a instabilității atmosferice. Zone întinse ale țării vor fi afectate de temperaturi extreme și vreme instabilă
11:37 - Bolojan: România trebuie să continue reformele. Premierul avertizează că amânarea deciziilor poate agrava situația
11:11 - Rogobete: Pacienții nu trebuie redirecționați abuziv către privat / Din 1 septembrie va exista un formular online pentru sesizări
09:53 - Chatbotul care rupe căsnicii. Un bărbat de 75 de ani din China a vrut să divorțeze de soție pentru o iubită AI
09:26 - Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
08:53 - Operațiune dificilă pe timp de noapte în Munții Rodnei. Salvamont Maramureș a recuperat 11 persoane rătăcite, printre care 7 copii
08:25 - Europa își schimbă planurile pentru întâlnirea lui Zelenski cu Trump la Washingthon. Cine îl însoțeste pe liderul de la Kiev în cadrul discuțiilor
00:09 - Donald Trump le-a spus liderilor europeni că Vladimir Putin vrea întreaga regiune Donbas în schimbul sfârșitului războiului / Putin solicită ca Ucraina să își reducă semnificativ armata și să devină un stat neutru
23:33 - Cancelarul Merz propune ca viitoarea întâlnire Putin – Zelenski să aibă loc în Europa