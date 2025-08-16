B1 Inregistrari!
Nicușor Dan va participa la Coaliția de Voință a țărilor care vor să ajute Ucraina, organizată la Washington, în prezența lui Zelenski și Trump

George Lupu
16 aug. 2025, 21:41
Nicușor Dan va participa la Coaliția de Voință a țărilor care vor să ajute Ucraina, organizată la Washington, în prezența lui Zelenski și Trump
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, a anunțat duminică ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Nicușor Dan va participa la discuția Coaliției de Voință

”O să existe mâine, cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de reconstrucţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a reprezentat deja România în acest format şi în videoconferinţa care a avut loc la Conferinţa de la Roma pentru reconstrucţia Ucrainei şi în formatul care a precedat discuţiile dintre Donald Trump şi Vladimir Putin şi echipele lor”, a declarat ministrul de Externe într-o intervenţie la TVR INFO.

Care este poziția României

Despre poziţia României Oana Ţoiu a precizat că rămâne stabilă, astfel că formatul de negociere trebuie să aducă la aceeaşi masă de dialog atât Federaţia Rusă cât şi pe Volodimir Zelenski.

”Asta poate să fie atât pe teritoriul unei ţări care e dispusă să medieze, aşa cum s-a oferit şi Turica să găzduiască, poate să fie şi pe terioriul altei ţări sau la Washington”, a menţionat ministrul de Externe.

Ea a menţionat că pentru noi are un interes ”discuţia de Marea Neagră şi aici împreună cu Turcia, cu Bulgaria, cu Ucraina, vrem să ne asigurăm că există un focus privind importanţa securităţii la Marea Neagră şi securitatea regiunii şi pentru a asigura fluxurile comerciale şi procesul viitor de reconstrucţie”, a menţionat Oana Ţoiu.

