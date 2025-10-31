Inteligența artificială pășește într-un teritoriu delicat: „readuce la viață” digital persoane care nu mai sunt printre noi. De la mesaje până la videoclipuri interactive, noile tehnologii promit să aline dorul celor îndurerați, dar ridică și întrebări profunde despre etică, consimțământ și limite emoționale.

Cum „revine” cineva dispărut în conversație

Noile servicii de tip deadbot sau ghostbot folosesc mesaje, înregistrări și postări din mediul pentru a crea o copie digitală a unei persoane decedate. Prin algoritmi avansați, aceste avataruri pot imita vocea, gesturile și modul de a vorbi al celor pierduți. Pentru unii utilizatori, experiența poate fi emoționantă, o formă de reconectare temporară. Pentru alții, e un teritoriu care confundă amintirea cu iluzia.

Cât de reală e alinarea emoțională

Psihologii avertizează că interacțiunea cu astfel de avataruri poate întârzia procesul natural al doliului. Dorința de a „vorbi din nou” cu cineva drag poate transforma alinarea într-o dependență emoțională. În lipsa unei delimitări clare între real și virtual, oamenii riscă să rămână captivi într-o lume simulată, unde absența nu mai e acceptată, ci amânată.

Cine decide ce se întâmplă cu urmele digitale

Una dintre cele mai mari dileme ține de consimțământ. Poate fi folosită vocea sau imaginea cuiva fără acordul său explicit? Puține platforme cer o permisiune prealabilă, iar pot fi manipulate în moduri neașteptate. Astfel, apare riscul ca identitatea și valorile unei persoane să fie distorsionate, iar amintirea ei să fie exploatată comercial.

Ce reguli ar putea limita abuzurile

Specialiștii propun un „testament digital” care să stabilească clar ce date pot fi folosite după moarte și în ce condiții, scrie . Platformele ar trebui să afișeze avertismente clare că utilizatorul interacționează cu un avatar AI, nu cu persoana reală. De asemenea, este nevoie de reglementări privind protejarea minorilor și interzicerea monetizării conversațiilor cu caracter emoțional.

Între amintire și simulare

Tehnologia poate păstra vie memoria celor dragi, dar doar dacă este folosită cu discernământ. Fără limite și transparență, riscă să transforme doliu în iluzie și alinarea în dependență. Linia fină dintre empatie și exploatare digitală cere o discuție publică serioasă: ce înseamnă să „trăiești” într-o lume care nu mai e a ta?