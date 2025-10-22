B1 Inregistrari!
Acasa » IT&C » De ce telefoanele performante rămân fără energie în mijlocul zilei? Cum să prelungești durata de viață a bateriei

De ce telefoanele performante rămân fără energie în mijlocul zilei? Cum să prelungești durata de viață a bateriei

B1.ro
23 oct. 2025, 01:00
De ce telefoanele performante rămân fără energie în mijlocul zilei? Cum să prelungești durata de viață a bateriei
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. De ce ar trebui să evităm încărcarea rapidă obsesivă
  2. Cum poate afecta luminozitatea ecranului autonomia
  3. Cum procedăm în legătură cu aplicațiile din fundal

În peisajul tehnologic actual, smartphone-ul a devenit centrul vieții noastre digitale. De la comunicare și muncă la divertisment, dependența de acest gadget este totală. Paradoxul este că, deși procesoarele devin mai rapide și ecranele mai luminoase, cel mai mare stres al utilizatorilor rămâne același: autonomia bateriei smartphone-ului.

Pe măsură ce ne bazăm tot mai mult pe aplicații solicitante, de la jocurile de ultimă generație la serviciile de streaming video, acumulatorul este supus unei uzuri constante. Așadar, cum putem inversa acest trend și ce tactici pot folosi utilizatorii pentru a se asigura că telefonul lor rezistă de dimineață până seara, fără a deveni sclavii încărcătorului?

De ce ar trebui să evităm încărcarea rapidă obsesivă

O tendință tot mai populară în rândul producătorilor este fast charging-ul. Deși pare o soluție salvatoare, experții avertizează că viteza excesivă poate dăuna pe termen lung. Căldura este inamicul principal al unei baterii litiu-ion. Cu cât încarci mai repede, cu atât se generează mai multă căldură, ceea ce accelerează degradarea chimică internă.

Conform Android Police, de multe ori, utilizatorii nu au nevoie neapărat de viteza extremă a încărcării, ci de o durată de viață mai bună a bateriei. O strategie mai inteligentă este să păstrăm nivelul de încărcare între 20% și 80%. Această zonă ideală reduce stresul asupra celulelor și încetinește procesul natural de îmbătrânire. Chiar dacă este tentant să lăsăm telefonul la 100% peste noapte, acest lucru nu face decât să mențină bateria într-o stare de tensiune inutilă.

Cum poate afecta luminozitatea ecranului autonomia

Ecranul este, de departe, cel mai mare consumator de energie. Chiar și un display OLED modern, cu eficiență sporită, poate epuiza rapid resursele dacă este setat la luminozitate maximă.

Cea mai simplă ajustare pe care o putem face este activarea funcției de Luminozitate Adaptivă. Aceasta reglează automat luminozitatea în funcție de lumina ambientală, asigurând atât vizibilitate optimă, cât și economie de energie. În plus, dacă dispozitivul suportă, utilizarea temei în Mod Întunecat (Dark Mode) pe ecranele OLED (care opresc complet pixelii negri) poate duce la o economie substanțială de energie.

Cum procedăm în legătură cu aplicațiile din fundal

Există un mit conform căruia închiderea constantă a aplicațiilor care rulează în fundal ajută la conservarea energiei. În realitate, sistemele de operare moderne (iOS și Android) gestionează eficient aplicațiile, plasându-le în stări de consum redus.

Închiderea lor forțată, urmată de redeschiderea lor ulterioară, consumă mai multă energie. Telefonul trebuie să încarce toate datele de la zero. O metodă mai eficientă este să revizuim permisiunile aplicațiilor și să limităm accesul la localizare (GPS) și la rețelele mobile, permițându-le să se actualizeze doar atunci când sunt folosite activ. De asemenea, dezactivarea permanentă a conexiunilor nefolosite (Bluetooth, NFC) poate aduce beneficii minore, dar cumulative, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei. Aplicând aceste sfaturi, utilizatorul poate obține o autonomie sporită fără a fi nevoit să își schimbe imediat dispozitivul.

