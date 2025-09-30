Tesla Pi Phone este un nou smartphone cu caracteristici revoluționare, pe care intenționează să-l lanseze compania miliardarului Elon Musk. Dispozitivul ar costa sub 1.000 de dolari și ar face concurență modelelor .

Speculațiile despre noul smartphone, dezvoltat de compania deținută de miliardarul Elon Musk circulă pe internet de ceva vreme. Conform informațiilor apărute, Tesla Pi Phone a fost gândit pentru a fi un concurent de temut pentru noile modele Apple. Prețul unui dispozitiv ar ajunge la 789 de dolari americani. Ceea ce ar fi o sumă foarte mică având în vedere caracteristicile sale.

Ce se știe despre Tesla Pi Phone

Informațiile despre noul dezvoltat de Tesla au apărut undeva în jurul datei de 23 septembrie, fiind distribuite pe o pagină Facebook, numită Trend Fuel. Aici a fost postată o imagine în care un personaj cu trăsăturile lui Elon Musk ține în mână un astfel de smartphone. Iar postarea a devenit virală în întreaga lume.

„Este oficial. Telefonul Tesla Pi de 789 $ tocmai a schimbat întregul joc de smartphone și nu este doar hype. Acest dispozitiv vine acum cu conectivitate STARLINK gratuită, permițând utilizatorilor să acceseze internetul oriunde pe Pământ fără cartelă SIM sau Wi-Fi.

Da, într-adevăr. De la deșerturi la vârfuri de munte, dacă te văd sateliții, ești conectat”, se arăta în postarea de pe Facebook.

Mai mult, în postare era prezentată și o presupusă declarație a miliardarului, care prezenta Tesla Pi Phone drept un concurent redutabil pentru modelele iPhone.

„Elon Musk nu s-a abținut când a spus «Apple ar trebui să fie îngrijorat». Și are motive. Telefonul Pi este construit pentru a depăși capacitățile sale de încărcare solară, potențialul de sincronizare neuronală, caracteristicile miniere cripto, iar acum internet global gratuit. (…) Telefonul Pi nu încearcă să concureze în lumea Apple. Construiește una nouă. Unul alimentat de cer, nu de turnuri. Una concepută pentru nomazi digitali, exploratori și gânditori în viito”, scriau autorii postării.

Speculațiile s-au răspândit în toată lumea

Postarea referitoare la noul dispozitiv Tesla Pi Phone a devenit foarte populară, acumulând peste 150.000 de aprecieri și distribuiri pe rețelele sociale. Iar de aici, mesajul a fost preluat și a fost distribuit pe tot internetul. Cei mai mulți s-au arătat încântați de conectivitate prin ateliții rețelei STARLINK, dar și de posibilitatea de a mina criptomonede. Caracteristicile noului dispozitiv Tesla ar fi următoarele:

conectivitate gratuită prin satelit STARLINK

încărcare solară

integrare Neuralink pentru persoanele cu dizabilități locomotorii

tehnologie de minare a criptomonedelor

sistem avansat de camere

integrare sistem auto Tesla

sistem de operare personalizat

hardware avansat

securitate biometrică

Informația s-a rostogolit, deși nici o instituție media nu a confirmat oficial că Tesla a lansat sau intenționează să pună în vânzare un model de smartphone. În aceste condiții, structurile care se ocupă de verificarea știrilor au catalogat afirmațiile ca speculații neverificate. De altfel nici compania nu a confirmat că ar avea în intenție să lanseze un smartphone.

Ce este în spatele Tesla Pi Phone

Speculațiile privind telefonul Tesla au atras atenția publicului, dar și specialiștilor. Utilizatorii de pe rețelele sociale au distribuit imagini și videoclipuri cu randări ale conceptului, generând o dezbatere amplă. Toți și-au dat cu părerea despre posibilitatea ca Elon Musk să se lanseze pe piața de telefonie cu Tesla Pi Phone.

Analiștii au arătat că un astfel de dispozitiv ar pune compania lui Elon Musk în concurență directă cu Apple, Samsung și Google, giganții tehnologici care domină piața Smartphone. Or, au arătat aceștia, o astfel de mișcare nu pare să intre în vizorul companiei.

Chiar dacă telefonul Tesla Pi Phone nu a fost confirmat, aceste speculații nu sunt chiar nefondate. Tehnologia pentru a dezvolta un astfel de aparat există. SpaceX, cealaltă companie a lui Elon Musk a achiziționat spectrul wireless de la EchoStar în septembrie 2025. Prețul de achiziție a fost de aproximativ 13,7 miliarde de lire sterline (17 miliarde de dolari).

Această tehnologie permite dezvoltarea unui serviciu „direct-to-cell”, care va face ca telefoanele mobile să se poată conecta direct la sateliții STARLINK, fără ca semnalul să mai treacă prin turnurile de rețea.

Ce spunea Elon Musk despre un smartphone

Intrarea pe piața de telefonie nu pare să fie o prioritate pentru miliardarul angajat în cursa pentru cucerirea spațiului cosmic. Astfel, noul telefon Tesla Pi Phone pare mai curând o farsă, lansată pe internet, notează I , care a analizat subiectul.

De altfel, în urmă cu câtva timp, Elon Musk spunea că ar lua în considerare dezvoltarea unui model de smartphone doar dacă Apple sau Google ar restricționa aplicațiile sau serviciile Tesla, care în prezent funcționează eficient pe dispozitivele iOS și .

Speculațiile despre Tesla Pi Phone arată cât de ușor poate fi manipulată opinia publică prin intermediul platformelor de socializare. Promovarea informațiilor neverificate, dezbaterile pe seama caracteristicilor unui dispozitiv care nu există în realitate au luat amploare. Mai nimeni nu a verificat dacă știrea este reală, chiar dacă aparatul avea caracteristici mai multe decât futuriste.

Concluzia, pentru toată lumea, ar fi că, dacă un mesaj sună prea bine ca să să fie adevărat, atunci cu siguranță ceva nu este în regulă.