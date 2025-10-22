B1 Inregistrari!
Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei smartphone-ului. Ce greșeli fac cel mai des utilizatorii

Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei smartphone-ului. Ce greșeli fac cel mai des utilizatorii

B1.ro
22 oct. 2025, 22:35
Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei smartphone-ului. Ce greșeli fac cel mai des utilizatorii
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. De ce nu este recomandată încărcarea rapidă constantă
  2. La ce nivel ar trebui menținută încărcarea bateriei
  3. Ce alte obiceiuri ajută la menținerea bateriei în stare bună
  4. Ce să alegi între comoditate și durabilitate

Durata de viață a bateriei rămâne una dintre cele mai mari frustrări pentru utilizatorii de smartphone. Chiar dacă tehnologia avansează rapid, autonomia dispozitivelor pare să nu țină pasul cu nevoile noastre zilnice. Specialiștii atrag atenția că, mai degrabă decât o viteză mai mare de încărcare, este important modul în care ne îngrijim bateria.

De ce nu este recomandată încărcarea rapidă constantă

Potrivit Android Police, încărcarea rapidă poate fi o sabie cu două tăișuri. Deși oferă confort și eficiență pe termen scurt, temperaturile ridicate generate în timpul procesului pot degrada treptat structura internă a celulelor bateriei. Pe termen lung, acest obicei duce la o scădere vizibilă a capacității maxime de încărcare.

Experții recomandă utilizarea funcției de încărcare rapidă doar atunci când este absolut necesar, preferând încărcarea lentă, mai blândă cu acumulatorul.

La ce nivel ar trebui menținută încărcarea bateriei

Un alt sfat esențial ține de nivelul de încărcare. Lăsarea telefonului să se descarce complet sau încărcarea constantă până la 100% afectează chimia internă a acumulatorului. Ideal este ca bateria să fie menținută între 20% și 80%.

Tot mai multe telefoane moderne oferă funcții de „încărcare adaptivă”, care opresc automat procesul de încărcare înainte de a ajunge la 100%, tocmai pentru a proteja bateria pe termen lung.

Ce alte obiceiuri ajută la menținerea bateriei în stare bună

Evita expunerea telefonului la temperaturi extreme – atât la căldură excesivă, cât și la frig. De asemenea, dezactivează aplicațiile care rulează în fundal și optimizează setările de luminozitate.

Modul „Battery Saver” nu trebuie ignorat, mai ales în perioadele în care telefonul nu este folosit intens. Acesta poate reduce semnificativ consumul de energie, prelungind durata de viață a acumulatorului.

Ce să alegi între comoditate și durabilitate

Deși mulți utilizatori preferă confortul încărcării rapide, specialiștii recomandă echilibrul între viteză și protecție. Alege momentele potrivite pentru o încărcare rapidă și adoptă o rutină care menține bateria sănătoasă mai mult timp.

Menținerea atentă a acumulatorului nu doar prelungește durata de viață a bateriei, ci și performanța generală a telefonului — un detaliu pe care producătorii încep să-l sublinieze tot mai des.


