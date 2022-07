Facebook începe să testeze funcția NFT (FOTO)

Meta, cunoscută anterior ca Facebook, a început să lanseze o funcție non-fungible token (NFT), la doar o săptămână după ce directorul executiv Mark Zuckerberg a făcut public .

Caracteristica va fi deschisa inițial unui grup de creatori americani, similar cu modul în care compania a lansat în urmă cu o lună.

În postarea lui Zuckerberg de pe Facebook este specificat faptul că compania analizează NFT-urile cu realitate augumentată și NFT-uri 3D, folosind platforma software Spark AR a companiei.

Vestea a fost confirmată miercuri de managerul de produs Meta, Navdeep Singh, pe Twitter. Capturile de ecran distribuite de acesta arată că NFT-urile Facebook vor apărea într-o filă de „coleție digitală” din profilul unui utilizator.

We’re launching NFTs on Facebook! Excited to share what I’ve been working on with the world.

— Navdeep Singh (@navdeep_ua)