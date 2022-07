Gigantul Tik Tok, lovit de criză: din ce motiv s-a dat drumul la concedieri masive

Piața rețelelor de socializare este cea mai dificilă. Acolo mereu este loc pentru concurență, iar acest fapt este demonstrat prin faptul că TikTok a dat deja drumul la concedieri. De asemenea, a fost anunțat că restructurăril sunt la nivel global, scrie

Concedieri în masă la TikTok

Mai mulți angajați și-au pierdut locul de muncă în ultima săptămână. Alții au fost rugați să se pregătească pentru o întâlnire cu departamentul de resurse umane.

Conform datelor obținute de Wired pe subiect, principalul concurent al Facebook trece printr-o restructurare globală. Cel mai mare risc de a părăsi compania se pare că este înregistrat de angajații europeni, iar dacă nu au primit încă o invitație la HR, aceasta ar trebui să vină în următoarele săptămâni.

Și în Marea Britanie, angajații momentan locurile de muncă. De asemenea, ei au primit avertismente că urmează să plece mai mulți colegi. Valul de concedieri a început luni, la prima oră, când mulți angajați din SUA fiind anunțați că au rămas fără job imediat după ce au ajuns la muncă, după weekend.

A rămas fără loc de muncă unul dintre primii directori angajați de ByteDance

David Ortiz, unul dintre primii directori angajați de ByteDance în afara Chinei, și-a pierdut locul de muncă. După cum a detaliat chiar el într-o postare pe LinkedIn, „rolul său a fost eliminat ca parte dintr-un proces semnificativ mai amplu de reorganizare”.

„Pe măsură ce #tiktok / #bytedance încep #dispozițiile , am aflat astăzi că rolul meu este eliminat într-un efort mult mai mare de reorganizare. A lucra la TikTok a fost destul de o plimbare! În urmă cu doi ani și jumătate, am fost primul angajat din afara Chinei, în organizația mea de produse și inginerie, însărcinat să construiască întreaga echipă internațională de management de produs de la zero și să conduc dezvoltarea birourilor de inginerie din San Francisco și Singapore.

De atunci, am extins și gestionat organizațiile PM, PMM și Eng și am adus pe piață mai multe produse care au revoluționat ecosistemul nostru intern de vânzări de anunțuri și au creat noi dependențe în ofertele de produse de monetizare a anunțurilor Bytedance/ Tiktok.

De ce sunt cel mai mândru este incredibil de #diversechipa pe care am putut-o construi, care a adus noi moduri de operare în toate domeniile de dezvoltare și în toate organizațiile internaționale de vânzări și operațiuni. Caut responsabilități similare și mai mari în noul meu rol și sunt încântat de ceea ce urmează. #opentowork” a scris el pe LinkedIn.

Un purtător de cuvânt din cadrul companiei a confirmat informaâia despre concedieri. Deocamdată rămâne neclar motivul acestora și nu se cunoaște câți oameni părăsesc gigantul.