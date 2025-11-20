Meta blochează utilizatorii sub 16 ani în Australia. Australienii sub 16 ani vor fi eliminați de pe Facebook și Instagram începând cu 4 decembrie, a anunțat joi gigantul tehnologic Meta, în timp ce Canberra se pregătește să aplice legi radicale care interzic adolescenților accesul la rețelele sociale.

Începând cu 10 decembrie, va obliga platformele sociale inclusiv Facebook, Instagram și TikTok, să elimine utilizatorii sub 16 ani ori se vor confrunta cu amenzi usturătoare, informează , care citează AFP.

Meta blochează utilizatorii sub 16 ani în Australia. Ce a transmis Meta

Meta a declarat că va începe să elimine adolescenții de pe platformele sale înainte de intrarea în vigoare a interdicției.

„Începând de astăzi, Meta va notifica utilizatorii australieni despre care știe că au vârste cuprinse între 13 și 15 ani că vor pierde accesul la Instagram, Threads și Facebook”, a declarat Meta într-un comunicat.

„Meta va începe să blocheze noile conturi sub 16 ani și să revoce accesul existent începând cu 4 decembrie, așteptându-se să elimine toate conturile utilizatorilor sub 16 ani până pe 10 decembrie.”, se mai arată în comunicat.

Câți utilizatori cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani au cont de Instagram și Facebook în Australia

Conform cifrelor oferite de autorități, în Australia există aproximativ 350.000 de utilizatori de Instagram cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani și aproximativ 150.000 de conturi de Facebook.

Meta a început să avertizeze utilizatorii afectați că în curând vor fi blocați.

„În curând, nu veți mai putea folosi Facebook, iar profilul dvs. nu va fi vizibil nici pentru dvs., nici pentru alții”, se arată într-un mesaj trimis utilizatorilor afectați.

„Când împlinești 16 ani, te vom anunța că poți începe să folosești din nou Facebook.”, au mai transmis reprezentanții Meta.

Meta blochează utilizatorii sub 16 ani în Australia. Ce se va întâmpla cu acele conturi

Adolescenții își vor putea accesa conturile „exact așa cum le-au lăsat” odată ce împlinesc 16 ani, le-a spus Meta.

Conturile semnalate din greșeală își puteau verifica vârsta folosind un „selfie video” sau furnizând un act de identitate emis de autorități.

Companiile de socializare au descris anterior legile ca fiind „vagi”, „problematice” și „grăbite”.

Meta și-a exprimat din nou îngrijorările joi.

„Împărtășim obiectivul guvernului australian de a crea experiențe online sigure și adecvate vârstei, dar izolarea adolescenților de prietenii și comunitățile lor nu este soluția.”

Există un interes deosebit cu privire la posibilitatea ca restricțiile radicale impuse de Australia să funcționeze, în contextul în care autoritățile de reglementare din întreaga lume se confruntă cu pericolele rețelelor sociale.

În ce altă țară urmează să fie implementată o lege similară

Prim-ministrul Noii Zeelande, Christopher Luxon, va introduce un proiect de lege similar pentru a restricționa utilizarea rețelelor soiale de către copii.

Iar guvernul olandez a sfătuit părinții anul acesta să interzică copiilor sub 15 ani utilizarea aplicațiilor sociale precum TikTok și Snapchat.

Companiile de socializare care încalcă legile se vor confrunta cu amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari americani).

Pe hârtie, interdicția este una dintre cele mai stricte din lume.

Unii experți sunt îngrijorați că legea va fi doar simbolică din cauza dificultății de implementare și control a verificării vârstei online.