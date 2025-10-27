B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Era Reel-urilor pierdute în feed-ul nesfârșit a apus. Cum te ajută noul istoric vizionare Reels să regăsești conținutul viral

Era Reel-urilor pierdute în feed-ul nesfârșit a apus. Cum te ajută noul istoric vizionare Reels să regăsești conținutul viral

B1.ro
27 oct. 2025, 22:43
Era Reel-urilor pierdute în feed-ul nesfârșit a apus. Cum te ajută noul istoric vizionare Reels să regăsești conținutul viral
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Unde găsim noul istoric vizionare Reels în aplicație
  2. Cum putem filtra Reel-urile pierdute cu ajutorul noilor opțiuni
  3. Putem căuta clipurile după autorul care le-a postat

Instagram lansează o funcție mult-așteptată de către comunitatea de utilizatori, care rezolvă o problemă veche: pierderea clipurilor video scurte în fluxul rapid de conținut. Noul instrument, numit istoric vizionare Reels, permite utilizatorilor să reviziteze și să regăsească clipurile vizionate anterior. Această noutate transformă modul în care interacționăm cu conținutul pe platformă.

Unde găsim noul istoric vizionare Reels în aplicație

Funcția, anunțată de Adam Mosseri, șeful Instagram, este integrată în meniul de setări, urmând o structură similară cu alte opțiuni de activitate. Pentru a accesa noul instrument, utilizatorii trebuie să navigheze la meniul principal din colțul din dreapta sus, apoi să meargă la Setări (Settings), să selecteze Activitatea ta (Your activity) și în final să apese pe Istoric vizionare (Watch history).

View this post on Instagram

A post shared by Adam Mosseri (@mosseri)

Această abordare centralizată urmărește să le ofere oamenilor mai mult control asupra experienței lor, facilitând istoricul vizionare Reels. Deși la prima vedere funcționează similar cu istoricul de vizionare de pe YouTube, versiunea Instagram vine cu instrumente de filtrare suplimentare, adaptate dinamicii feed-ului său.

Cum putem filtra Reel-urile pierdute cu ajutorul noilor opțiuni

Prin default, noul istoric afișează clipurile vizionate în ultimele 30 de zile, însă utilizatorii au libertatea de a șterge oricând elemente individuale din listă. Pentru a eficientiza căutarea, Instagram a introdus trei file separate de filtrare.

Prima filă oferă posibilitatea de a organiza Reel-urile cronologic, fie începând cu cele mai noi, fie cu cele mai vechi. A doua filă aduce instrumente avansate de filtrare după date. Deși opțiunea implicită este setată pe „Toate datele”, utilizatorii pot alege perioade predefinite precum „Ultima săptămână” sau „Ultima lună” pentru a restrânge căutarea. În plus, se poate stabili un interval de timp personalizat pentru a căuta clipuri vizionate într-o anumită perioadă, eliminând frustrarea de a derula la nesfârșit.

Putem căuta clipurile după autorul care le-a postat

Da, o facilitate extrem de utilă, menită să îmbunătățească radical istoricul vizionare Reels, este a treia filă. Aceasta introduce opțiunea „Filtrează după autor” (Filter by author).

Practic, dacă un utilizator își amintește că un anumit cont a postat un Reel, poate căuta clipul direct după numele creatorului. Această funcție completează eficient căutarea cronologică și cea pe intervale de timp, transformând istoricul de vizionare dintr-o simplă listă într-un instrument de regăsire puternic. Conform declarațiilor oficiale, scopul este clar: „Acum, sperăm că puteți găsi lucrul pe care încercați să-l găsiți și pe care nu-l găseați înainte” a adăugat Adam Mosseri, șeful Instagram, potrivit ndtvprofit.com.

Tags:
Citește și...
O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total
IT&C
O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total
Pericolul de a fi păcălit de AI este mai mare ca oricând. Care sunt cele mai eficiente trei tactici pentru detectarea imaginilor create artificial
IT&C
Pericolul de a fi păcălit de AI este mai mare ca oricând. Care sunt cele mai eficiente trei tactici pentru detectarea imaginilor create artificial
Imaginile generate de AI devin tot mai convingătoare. Cum îți dai seama ce este real și ce nu
IT&C
Imaginile generate de AI devin tot mai convingătoare. Cum îți dai seama ce este real și ce nu
Meta și TikTok, sub lupa Comisiei Europene. Giganții social media riscă amenzi de miliarde de euro
IT&C
Meta și TikTok, sub lupa Comisiei Europene. Giganții social media riscă amenzi de miliarde de euro
Laptopul tău rulează greu și se supraîncălzește constant? Care sunt cele mai simple și eficiente metode de întreținere a dispozitivului
IT&C
Laptopul tău rulează greu și se supraîncălzește constant? Care sunt cele mai simple și eficiente metode de întreținere a dispozitivului
Întreținerea laptopului este mai importantă decât crezi. Cum să ai grijă corect de dispozitivul tău
IT&C
Întreținerea laptopului este mai importantă decât crezi. Cum să ai grijă corect de dispozitivul tău
ChatGPT a picat în România, însă, problema ar fi la nivel global. Ce eroare apare (FOTO) / UPDATE: Problema a fost remediată
IT&C
ChatGPT a picat în România, însă, problema ar fi la nivel global. Ce eroare apare (FOTO) / UPDATE: Problema a fost remediată
De ce telefoanele performante rămân fără energie în mijlocul zilei? Cum să prelungești durata de viață a bateriei
IT&C
De ce telefoanele performante rămân fără energie în mijlocul zilei? Cum să prelungești durata de viață a bateriei
Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei smartphone-ului. Ce greșeli fac cel mai des utilizatorii
IT&C
Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei smartphone-ului. Ce greșeli fac cel mai des utilizatorii
Era digitală, cel mai mare pericol pentru minori. Ce măsuri pot lua părinții pentru siguranța online a copiilor
IT&C
Era digitală, cel mai mare pericol pentru minori. Ce măsuri pot lua părinții pentru siguranța online a copiilor
Ultima oră
23:30 - Andrei Bănuță dezvăluie numele vedetei din România de care este îndrăgostit: „N-am șanse cu ea, dar mi-aș dori măcar să o întâlnesc”
23:09 - Un nigerian stabilit în Cluj-Napoca a ajuns în instanță după ce a ajutat la escrocarea mai multor pensionare. Cum erau păcălite femeile
22:53 - Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
22:25 - Mihaela Bilic dezvăluie care e desertul de toamnă care nu îngrașă. „Este ideal pentru cei cu diabet sau la cură de slăbire”
22:12 - Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
22:00 - Stop imediat! Nu ignora acest martor de bord: Decizia greșită te poate lăsa fără motor
21:59 - Mirabela Grădinaru a intrat în atenția stiliștilor după apariția la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funeraliile Reginei Elisabeta”
21:53 - România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
21:40 - CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)
21:30 - Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”