Instagram lansează o funcție mult-așteptată de către comunitatea de utilizatori, care rezolvă o problemă veche: pierderea clipurilor video scurte în fluxul rapid de conținut. Noul instrument, numit istoric vizionare Reels, permite utilizatorilor să reviziteze și să regăsească clipurile vizionate anterior. Această noutate transformă modul în care interacționăm cu conținutul pe platformă.

Unde găsim noul istoric vizionare Reels în aplicație

Funcția, anunțată de Adam Mosseri, șeful Instagram, este integrată în meniul de setări, urmând o structură similară cu alte opțiuni de activitate. Pentru a accesa noul instrument, trebuie să navigheze la meniul principal din colțul din dreapta sus, apoi să meargă la Setări (Settings), să selecteze Activitatea ta (Your activity) și în final să apese pe Istoric vizionare (Watch history).

Această abordare centralizată urmărește să le ofere oamenilor mai mult control asupra experienței lor, facilitând istoricul vizionare Reels. Deși la prima vedere funcționează similar cu istoricul de vizionare de pe YouTube, versiunea Instagram vine cu instrumente de filtrare suplimentare, adaptate dinamicii feed-ului său.

Cum putem filtra Reel-urile pierdute cu ajutorul noilor opțiuni

Prin default, noul istoric afișează clipurile vizionate în ultimele 30 de zile, însă utilizatorii au libertatea de a șterge oricând elemente individuale din listă. Pentru a eficientiza căutarea, Instagram a introdus trei file separate de filtrare.

Prima filă oferă posibilitatea de a organiza Reel-urile cronologic, fie începând cu cele mai noi, fie cu cele mai vechi. A doua filă aduce instrumente avansate de filtrare după date. Deși opțiunea implicită este setată pe „Toate datele”, utilizatorii pot alege perioade predefinite precum „Ultima săptămână” sau „Ultima lună” pentru a restrânge căutarea. În plus, se poate stabili un interval de timp personalizat pentru a căuta clipuri vizionate într-o anumită perioadă, eliminând frustrarea de a derula la nesfârșit.

Putem căuta clipurile după autorul care le-a postat

Da, o facilitate extrem de utilă, menită să îmbunătățească radical istoricul vizionare Reels, este a treia filă. Aceasta introduce opțiunea „Filtrează după autor” (Filter by author).

Practic, dacă un utilizator își amintește că un anumit cont a postat un Reel, poate căuta clipul direct după numele creatorului. Această funcție completează eficient căutarea cronologică și cea pe intervale de timp, transformând istoricul de vizionare dintr-o simplă listă într-un instrument de regăsire puternic. Conform declarațiilor oficiale, scopul este clar: „Acum, sperăm că puteți găsi lucrul pe care încercați să-l găsiți și pe care nu-l găseați înainte” a adăugat Adam Mosseri, șeful , potrivit