Scriitorii se tem de ChatGPT / Mai mulți oameni au început să vândă cărți scrise de inteligența artificială

Scriitorii au început să se teamă de ChatGPT, întrucât mai multe persoane care folosesc au început să publice cărți.

ChatGPT, o temere în lumea scriitorilor

Brett Schickler este unul dintre scriitorii care și-a lansat propria carte prin intermediul inteligenței artificiale, deși nu a crezut niciodată că ar putea deveni autor.

„Ideea de a scrie o carte pare în sfârșit posibilă”, a spus el. „M-am gândit că pot face asta. Am văzut oameni făcând o carieră din asta”, a mai adăugat Schickler.

Schickler a publicat o carte electronică ilustrată pentru copii, de 30 de pagini, realizată în doar câteva ore, folosind software-ul AI. Acesta a pus cartea la vânzare în ianuarie, prin secțiunea de autopublicare a Amazon.

„The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing”, cartea lui Schickler, i-a adus aproape 100 de dolari. Chiar dacă nu este o sumă colosală, aceasta a fost suficientă ca să îl convingă pe Brett să continue scrierea în acest soft, potrivit .

Mary Rasenberger, director executiv al Authors Guild, a spus despre această practică că „este ceva pentru care trebuie să ne îngrijorăm, aceste cărți vor inunda piața și mulți autori nu vor mai avea de lucru”.