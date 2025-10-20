B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Telefonul tău merge tot mai greu. Ce poți face pentru a-l readuce la viteză normală

Telefonul tău merge tot mai greu. Ce poți face pentru a-l readuce la viteză normală

B1.ro
20 oct. 2025, 22:35
Telefonul tău merge tot mai greu. Ce poți face pentru a-l readuce la viteză normală
Sursa Foto: Pixabay

Este frustrant când telefonul, care odinioară răspundea instantaneu la comenzi, începe brusc să se miște greu. Fie că este vorba despre un smartphone vechi sau unul nou, există câteva cauze și soluții simple care pot readuce performanța la normal. În continuare, explicăm cele mai frecvente motive pentru care telefonul merge greu și ce poți face pentru a-l optimiza eficient, fără să mergi direct în service.

De ce merge greu telefonul tău

Una dintre cele mai comune cauze este lipsa spațiului de stocare. Fotografiile, aplicațiile neutilizate și fișierele temporare ocupă memorie internă și afectează viteza dispozitivului. Potrivit specialiștilor, este recomandat să păstrezi mereu cel puțin 10–15% din spațiu liber.

De asemenea, actualizările amânate ale sistemului de operare pot duce la blocaje sau întârzieri. Sistemele Android și iOS lansează periodic versiuni noi care corectează erori și îmbunătățesc performanța.

Ce aplicații îți încetinesc telefonul

Aplicațiile care rulează în fundal pot consuma resurse considerabile. Rețelele sociale, aplicațiile de editare foto sau jocurile instalate pot folosi procesorul chiar și când nu sunt deschise.

Accesează meniul „Baterie” sau „Utilizare memorie” din setări pentru a vedea ce aplicații sunt cele mai solicitante. Șterge sau dezactivează ce nu folosești. De asemenea, curăță memoria cache periodic.

Cum te ajută repornirea și actualizarea software-ului

O soluție adesea ignorată este simpla repornire a telefonului. Aceasta eliberează procesele blocate și resursele temporare.

Actualizează și aplicațiile individual, pentru că versiunile noi sunt optimizate pentru un consum redus de memorie. Dacă problemele persistă, o resetare la setările din fabrică poate fi ultima soluție — dar înainte de asta, fă backup complet.

Ce alte trucuri îți pot face telefonul mai rapid

Activează modul „performanță” dacă dispozitivul tău oferă această opțiune și dezactivează animațiile vizuale inutile. Evită widgeturile care se actualizează constant și fundalurile dinamice.

Dacă ai un card microSD, mută acolo fotografiile și fișierele video mai vechi. O altă metodă utilă: folosește o aplicație de optimizare recomandată de producătorul telefonului, nu aplicații necunoscute din surse externe.

Cum te asiguri că nu este o problemă de securitate

Uneori, telefonul merge greu din cauza unui malware instalat odată cu o aplicație suspectă. Dacă dispozitivul se încălzește neobișnuit, bateria se descarcă rapid sau apar reclame fără motiv, instalează imediat un antivirus mobil de încredere.

Încetinirea telefonului nu este un semn sigur că trebuie înlocuit. În majoritatea cazurilor, o întreținere periodică (ștergerea aplicațiilor inutile, actualizările constante și verificarea securității) poate readuce dispozitivul la performanțe excelente.

Prin evitarea acestor greșeli simple, îți prelungești viața telefonului și eviți riscurile digitale.

Tags:
Citește și...
Top 5 Greșeli de Securitate pe Internet care îți pun banii în pericol
IT&C
Top 5 Greșeli de Securitate pe Internet care îți pun banii în pericol
Cele mai frecvente greșeli de securitate pe internet. Ce trebuie să știi pentru siguranța ta online
IT&C
Cele mai frecvente greșeli de securitate pe internet. Ce trebuie să știi pentru siguranța ta online
Breșă de securitate la unul dintre cele mai iubite magazine de către români. Datele unor clienți au fost expuse printr-un furnizor extern de marketing
IT&C
Breșă de securitate la unul dintre cele mai iubite magazine de către români. Datele unor clienți au fost expuse printr-un furnizor extern de marketing
O firmă de IT din București se închide, iar peste 300 de oameni vor fi concediati. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
IT&C
O firmă de IT din București se închide, iar peste 300 de oameni vor fi concediati. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat
IT&C
Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat
WhatsApp schimbă tot! Toți utilizatorii trebuie să afle noile reguli pentru a avea acces la aplicație
Eveniment
WhatsApp schimbă tot! Toți utilizatorii trebuie să afle noile reguli pentru a avea acces la aplicație
Telefoanele cele mai scumpe din lume. Ce face diferența între un dispozitiv obișnuit și unul de lux
IT&C
Telefoanele cele mai scumpe din lume. Ce face diferența între un dispozitiv obișnuit și unul de lux
Ți-a apărut acest mesaj pe WhatsApp? Mare atenție, iată ce au pățit mai mulți utilizatori (FOTO)
IT&C
Ți-a apărut acest mesaj pe WhatsApp? Mare atenție, iată ce au pățit mai mulți utilizatori (FOTO)
Revoluția anti-smartphone. Tot mai mulți oameni renunță la dispozitivele bazate pe tehnologia modernă
IT&C
Revoluția anti-smartphone. Tot mai mulți oameni renunță la dispozitivele bazate pe tehnologia modernă
Actualizarea WhatsApp pe care utilizatorii o vor adora. Fotografiile vor fi cu totul altfel
IT&C
Actualizarea WhatsApp pe care utilizatorii o vor adora. Fotografiile vor fi cu totul altfel
Ultima oră
23:58 - WhatsApp schimbă regulile pentru mesajele către necunoscuți. Cum va funcționa noua limită impusă
23:40 - Marea Britanie caută meseriași. Lista meseriilor esențiale pentru viitorul țării
23:35 - Dan Ciotoi și-a refăcut viața la 69 de ani, după un divorț dureros: „Nu doresc să apar cu ea”
23:30 - Un cuplu a transformat un autobuz din anii ’60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect
23:19 - Cătălin Predoiu, vizită oficială în Arabia Saudită. Primul ministru român de interne care merge în țara arabă
23:01 - Cât costă să te cazezi la vila Andreei Esca iarna aceasta. De ce facilități dispune unitatea de cazare din Porumbacu de Sus
22:30 - Bucureștenii se pot compara cu locuitorii New York-ului. Capitala României, printre cele mai scumpe orașe din lume
22:22 - Macron critică faptul că doar Trump și Putin vor lua parte la negocierile de pace din Budapesta: „Ucrainenii și europenii ar trebui să fie prezenți”
21:58 - Un celebru actor din Las Fierbinți a divorțat după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Cu cine s-a recăsătorit acum, în secret
21:53 - Alimentele din frigider nu trăiesc la nesfârșit. Când devine frigiderul o capcană