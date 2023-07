Vecinii Twitter se plâng că noul logo „X”, pus de Elon Musk pe o clădire, strălucește prea tare

strălucește în cartierul din San Francisco, provocându-i pe vecini să depună plângeri și mobilizând inspectorii de construcții și oficialii orașului.

Musk, care a achiziționat Twitter în octombrie 2022 plătind 44 de miliarde de dolari, a anunțat că firma rebranduită va rămâne în San Francisco.

Musk a mutat sediul central al companiei Tesla din California în Texas în 2021. Păstrarea logo-ului X în San Francisco ar putea fi un semn bun pentru un oraș care s-a luptat să își revină după pandemie.

„Frumosule San Francisco, chiar dacă alții te părăsesc, noi vom fi mereu prietenii tăi”, a scris Musk.

Cu toate acestea, nu toți locuitorii din San Francisc sunt entuziasmați de prietenia lui Musk.

În weekend, oamenii au filmat imagini video cu gigantul X strălucind, iar unii au criticat luminile deranjante ale acestuia.

Spre exemplu, Christopher Beale a postat pe Twitter logo-ul X așa cum se vede din locuința sa.

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom.

