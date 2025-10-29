B1 Inregistrari!
YouTube actualizează politicile de acces pe platformă. Vizionarea clipurilor violente din jocuri va fi interzisă minorilor

Adrian Teampău
29 oct. 2025, 09:02
YouTube actualizează politicile de acces pe platformă. Vizionarea clipurilor violente din jocuri va fi interzisă minorilor
YouTube Logo, Sursa foto: Hepta / DPA Images / Sophia Kembowski
Cuprins
  1. YouTube schimbă regulile de acces pe platformă
  2. Care sunt criteriile care duc la introducerea interdicțiilor
  3. Ce restricții vor mai fi introduse pe YouTube

YouTube a anunţat o actualizare importantă a politicilor sale de acces pe platforma video pentru utilizatorii cu vârste sub 18 ani. Potrivit noilor reguli, minorii nu vor mai putea viziona clipurile violente din jocurile video.

YouTube schimbă regulile de acces pe platformă

Compania a anunțat că va aplica restricţii de acces la clipurile care prezintă scene de violență decupate din jocurile video. Sunt vizați utilizatorii cu vârste sub 18 ani și cei care accesează YouTube fără să se autentifice. Din 17 noiembrie, doar utilizatorii logaţi şi care au peste 18 ani mai pot urmări clipuri care includ scene violente.

Conform noilor politici, platforma are în vedere scenele de „violenţă sau tortură în masă împotriva non-combatanţilor”, în care apar „personaje umane realiste”.

Filmările vor fi restricționate în funcție de mai multe criterii stabilite de responsabilii platformei. Vor fi luate în calcul nivelul de detaliere sau durata scenelor violenţe.

Care sunt criteriile care duc la introducerea interdicțiilor

Criteriile luate în considerare de platforma de conținut video la stabilirea restricțiilor vor ține cont de:

  • realismul personajelor implicate în scenele violente;
  • proeminenţa scenei violente în cadrul clipului video;
  • durata totală a  scenelor de tortură care apar în imaginile grafice din videoclip.

YouTube susține că acceastă actualizare are drept scop asigurarea unui nivel de protecție mai ridicat pentru tinerii care accesează platforma. Din acest motiv se recomandă creatorilor de conţinut să estompeze scenele cu violenţe pentru a evita problemele ulterioare.

„Politicile YouTube sunt concepute pentru a se adapta la lumea digitală în continuă evoluţie, iar aceste actualizări reflectă angajamentul nostru continuu de a proteja utilizatorii mai tineri şi de a promova o platformă responsabilă”, susțin oficialii companiei.

Ce restricții vor mai fi introduse pe YouTube

Platforma de conținut video nu va introduce restricții de acces doar pentru clipurile care conțin scene violente. Politicile YouTube au în vedere mai multe aspecte. Noile reglementări marchează o întărire a politicilor legate de accesul la conţinutului de gaming.

Pe cale de consecință, canalele de gaming vor pierde din vizibilitate pentru anumite clipuri. Totodată, creatorii digitali pot edita clipurile sau pot blura secvenţele controversate pentru a evita restricţiile.

Creatorii nu vor mai avea voie să direcţioneze utilizatorii către site-urile jocurilor de noroc cu bunuri digitale, inclusiv NFT-uri.

