A nins în mai multe zone din România. Circulația rutieră a fost oprită pe DN 67C din cauza viscolului și a poleiului, pe tronsonul dintre Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Până când va fi închis drumul din cauza zăpezii

din Inspectoratul General al a informat faptul că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă și polei), începând de astăzi, 30 septembrie, ora 09.00, până mâine, 1 octombrie, ora 09.00, pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru siguranța participanților la trafic, circulația rutieră a fost oprită pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Și reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova au informat faptul că sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației din cauza condițiilor nefavorabile.

„Atenție! DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic. Vom reveni mâine dimineață, la ora 09:00, cu detalii privind redeschiderea circulației”, au transmis reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

În ce zonă din țară a mai nins

Și în județul Alba a nins în zone precum Gura Haitii – Șaru Dornei și Parâng – Șureanu. Situația este în atenția autorităților locale și în caz de nevoie, sunt pregătite să intervină.

România se confruntă cu condiții meteo de iarnă, cu ninsori și temperaturi scăzute, în mai multe zone din țară, fiind afectate în mod special zonele montane.

Ce recomandă autoritățile

Polițiștii au transmis că șoferii care trebuie să ajungă în zonele în care sunt anunțate astfel de condiții de iarnă să își echipeze autoturismele cu anvelope de iarnă, să aibă, eventual, și lanțuri antiderapante la ei, să circule cu viteză redusă și să păstreze distanța recomandată față de autoturismul din față.