Unde va ninge în următoarele zile? Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă meteo valabilă de miercuri, ora 10, până duminică, la ora 20, când vor cădea ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor fi afectate majoritatea regiunilor.

Unde va ninge în următoarele zile și care sunt regiunile cele mai afectate

În nordul Moldovei, și ninsoarea vor apărea începând de joi seară și vor continua până noaptea, spre ziua de vineri. La munte, mai ales pe crestele Carpaților, se așteaptă lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-25 l/mp în cele mai multe zone, în timp ce în sud și sud-est se pot acumula 35-45 l/mp. Zona Carpaților Meridionali este cea mai afectată, cu cantități locale între 60 și 80 l/mp, potrivit .

Cât de puternic va bate vântul și în ce zone

Vântul va avea intensificări începând de miercuri în vestul și estul țării, cu rafale de 45-50 km/h. Din noaptea de joi spre vineri, în regiunile sud-estice vântul va sufla cu și mai multă putere, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali sunt așteptate rafale între 70 și 90 km/h.

Unde se va răci brusc vremea

Meteorologii avertizează că vremea se va răci semnificativ încă de miercuri în vestul și nord-vestul țării, iar răcirea se va extinde treptat în restul regiunilor.

Vremea în România este influențată de sistemele atmosferice care aduc mase de aer rece dinspre nord și vest, mai ales în sezonul rece. În această perioadă, schimbările bruște de temperatură pot determina precipitații sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare, în funcție de altitudine și regiune.

Carpații Meridionali, prin altitudinea lor ridicată, sunt adesea zona cea mai afectată de ninsori abundente și intensificări ale vântului. Fenomenele meteorologice anunțate de ANM pot afecta traficul rutier și condițiile de siguranță, de aceea autoritățile recomandă prudență și urmărirea constantă a prognozelor.