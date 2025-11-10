B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Iarna aceasta va aduce lapoviță și ninsoare mai ales în vest și sud. Cât de jos vor coborî temperaturile

Iarna aceasta va aduce lapoviță și ninsoare mai ales în vest și sud. Cât de jos vor coborî temperaturile

Iulia Petcu
10 nov. 2025, 19:55
Iarna aceasta va aduce lapoviță și ninsoare mai ales în vest și sud. Cât de jos vor coborî temperaturile
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce temperaturi și precipitații ne așteaptă în noiembrie
  2. Ce se așteaptă pentru luna decembrie

ninsMeteorologii anunță că primele ninsori ar putea apărea chiar sub zona montană în luna noiembrie. Temperaturile medii vor fi însă ușor mai ridicate decât normalul ultimelor trei decenii. În decembrie, episoadele de ger sever și precipitațiile sub formă de lapoviță sau ninsoare vor fi posibile, mai ales în vest și sud.

Ce temperaturi și precipitații ne așteaptă în noiembrie

Directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat că România și Republica Moldova vor înregistra temperaturi medii ușor peste normal. „În medie, există clar tendinţa unei estimări referitoare la anomalia de temperatură, care arată probabilitatea mare ca în zona României şi a Republicii Moldova, temperatura medie în această zonă să fie peste norma ultimelor trei decenii, pe de altă parte, precipitaţiile să fie apropiate de normă”, a explicat Georgescu.

Maximele termice vor fi cuprinse între 2 și 8 grade Celsius, iar precipitațiile vor atinge, în medie 30-40 de litri pe metru pătrat. În vest și sud, acestea ar putea depăși 40 de litri. „Pentru luna noiembrie, în medie ar trebui să avem o temperatură maximă între 2 şi 8 grade la nivelul ţării, cantităţi de precipitaţii mai ridicate pe partea de vest şi de sud a ţării, în general însă undeva în jur de 40 de litri pe metrul pătrat”, a completat specialista.

În nopțile mai reci, temperaturile pot coborî sub -10 grade Celsius, fenomen deja înregistrat în anii trecuți. „Pe de altă parte, este posibil ca în nopţile cele mai reci, temperaturile să coboare sub -10 grade C, adică să fie ger, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat deja”, a adăugat directoarea ANM, potrivit Capital.ro.

Ce se așteaptă pentru luna decembrie

Estimările climatologice pentru decembrie arată maxime între -1 și 6 grade și minime între -8 și 0 grade Celsius. Precipitațiile vor fi mai reduse în est și ușor mai ridicate în vest și sud. Georgescu a subliniat că există o probabilitate ridicată pentru episoade de ger intens, cu valori care pot coborî până la -20 de grade Celsius.

„Această medie climatologică arată probabilitatea ca în perioadele cele mai reci să avem episoadele de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade C. Pe de altă parte, forma precipitaţiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviţă şi ninsoare”, a precizat reprezentanta ANM.

Dacă influența Mării Mediterane se va extinde asupra țării, cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 50-60 de litri pe metru pătrat. Sud-estul Europei rămâne cu probabilitate ridicată de temperaturi ușor peste norma climatologică, deși decembrie poate aduce episoade severe de iarnă.

Florinela Georgescu a atras atenția că, deși iernile recente au fost mai blânde, perioadele scurte de ger sever și viscole pot apărea. Luna ianuarie rămâne, în medie, cea mai rece din an, cu maxime între -3 și 4 grade și minime între -12 și -3 grade Celsius.

Tags:
Citește și...
Vremea astăzi, 10 noiembrie. Ziua începe cu ceață și continuă cu ploi, în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 10 noiembrie. Ziua începe cu ceață și continuă cu ploi, în cea mai mare parte a țării
Vremea astăzi, 9 noiembrie. Soarele își face apariția în mai multe regiuni, iar temperaturile cresc peste normalul perioadei
Meteo
Vremea astăzi, 9 noiembrie. Soarele își face apariția în mai multe regiuni, iar temperaturile cresc peste normalul perioadei
Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat
Meteo
Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat
Vremea astăzi, 7 noiembrie. Ce anunță meteorologii
Meteo
Vremea astăzi, 7 noiembrie. Ce anunță meteorologii
Fenomen meteo rar în formare. Ce înseamnă încălzirea stratosferică timpurie și cum ne poate afecta iarna 2025-2026
Meteo
Fenomen meteo rar în formare. Ce înseamnă încălzirea stratosferică timpurie și cum ne poate afecta iarna 2025-2026
Vremea miercuri, 5 noiembrie. Regiunile în care românii ar face bine să nu își uite umbrelele acasă
Meteo
Vremea miercuri, 5 noiembrie. Regiunile în care românii ar face bine să nu își uite umbrelele acasă
Temperaturi mai mari decât cele normale. Vezi ce surprize ne pregătește vremea în următoarele săptămâni
Meteo
Temperaturi mai mari decât cele normale. Vezi ce surprize ne pregătește vremea în următoarele săptămâni
Prognoza meteo pe luna noiembrie. Cum va fi vremea pe 1 decembrie
Meteo
Prognoza meteo pe luna noiembrie. Cum va fi vremea pe 1 decembrie
Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării
Meteo
Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării
Vremea astăzi, 1 noiembrie. Toamna își face simțită prezența tot mai mult
Meteo
Vremea astăzi, 1 noiembrie. Toamna își face simțită prezența tot mai mult
Ultima oră
20:55 - Ce spune Daniel Băluţă despre „orașul de 15 minute”: „Ar trebui să fie un deziderat și pentru noi”. Ce presupune acest concept (VIDEO)
20:34 - Topul mondial al consumului de vin. Care sunt țările care beau cel mai mult și pe ce loc se află România
20:07 - Ce planuri are Daniel Băluță pentru București, dacă va câștiga alegerile pentru Primăria Generală: „Mi-am luat ca și reper anul 2032” (VIDEO)
19:21 - Traian Băsescu desființează strategia candidaților pentru Primăria Capitalei: „Ar fi o minune să câștige”. Cine „a căzut în plasă” (VIDEO)
19:04 - Mihai Trăistariu încheie anul pe scenă. Câte mii de euro câștigă din concertele de sărbători
18:34 - Reacția lui Cristian Tudor Popescu, după femicidul din Teleorman: „Criminalii, îi vedem. Cine sunt complicii?”. Soluția propusă de jurnalist pentru a nu mai avea loc atâtea crime în România
18:16 - Colectarea CASS pentru mame și veterani, în vizorul lui Sorin Grindeanu. De ce consideră măsura ineficientă
18:11 - Oana Gheorghiu, reclamată la Parchetul General de CSM. Așa ceva nu s-a mai întâmplat
17:55 - Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
17:38 - Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)