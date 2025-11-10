ninsMeteorologii anunță că primele ninsori ar putea apărea chiar sub zona montană în luna noiembrie. Temperaturile medii vor fi însă ușor mai ridicate decât normalul ultimelor trei decenii. În decembrie, episoadele de ger sever și precipitațiile sub formă de lapoviță sau ninsoare vor fi posibile, mai ales în vest și sud.

Ce temperaturi și precipitații ne așteaptă în noiembrie

Directoarea de prognoză a (ANM), Florinela Georgescu, a declarat că România și Republica Moldova vor înregistra temperaturi medii ușor peste normal. „În medie, există clar tendinţa unei estimări referitoare la anomalia de temperatură, care arată probabilitatea mare ca în zona României şi a Republicii Moldova, temperatura medie în această zonă să fie peste norma ultimelor trei decenii, pe de altă parte, precipitaţiile să fie apropiate de normă”, a explicat Georgescu.

Maximele termice vor fi cuprinse între 2 și 8 grade Celsius, iar precipitațiile vor atinge, în medie 30-40 de litri pe metru pătrat. În vest și sud, acestea ar putea depăși 40 de litri. „Pentru luna noiembrie, în medie ar trebui să avem o temperatură maximă între 2 şi 8 grade la nivelul ţării, cantităţi de precipitaţii mai ridicate pe partea de vest şi de sud a ţării, în general însă undeva în jur de 40 de litri pe metrul pătrat”, a completat specialista.

În nopțile mai reci, temperaturile pot coborî sub -10 grade Celsius, fenomen deja înregistrat în anii trecuți. „Pe de altă parte, este posibil ca în nopţile cele mai reci, temperaturile să coboare sub -10 grade C, adică să fie ger, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat deja”, a adăugat directoarea , potrivit Capital.ro.

Ce se așteaptă pentru luna decembrie

Estimările climatologice pentru decembrie arată maxime între -1 și 6 grade și minime între -8 și 0 grade Celsius. Precipitațiile vor fi mai reduse în est și ușor mai ridicate în vest și sud. Georgescu a subliniat că există o probabilitate ridicată pentru episoade de ger intens, cu valori care pot coborî până la -20 de grade Celsius.

„Această medie climatologică arată probabilitatea ca în perioadele cele mai reci să avem episoadele de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade C. Pe de altă parte, forma precipitaţiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviţă şi ninsoare”, a precizat reprezentanta ANM.

Dacă influența Mării Mediterane se va extinde asupra țării, cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 50-60 de litri pe metru pătrat. Sud-estul Europei rămâne cu probabilitate ridicată de temperaturi ușor peste norma climatologică, deși decembrie poate aduce episoade severe de iarnă.

Florinela Georgescu a atras atenția că, deși iernile recente au fost mai blânde, perioadele scurte de ger sever și pot apărea. Luna ianuarie rămâne, în medie, cea mai rece din an, cu maxime între -3 și 4 grade și minime între -12 și -3 grade Celsius.