Furtuna tropicală Jerry traversează joi centrul Oceanului Atlantic, iar meteorologii americani avertizează că aceasta are mari șanse să se transforme într-un uragan de categoria 1 până vineri. Specialiștii Centrului Național pentru Uragane (NHC) precizează că fenomenul se intensifică pe măsură ce se apropie de nordul Insulelor Leeward, marcând o nouă etapă într-un sezon tropical deja foarte activ, informează .

Jerry este a zecea furtună din acest sezon, într-un context în care Atlanticul a înregistrat deja trei uragane puternice în mai puțin de trei săptămâni. Joi dimineață, vânturile atinguseră deja peste 100 km/h.

Furtuna tropicală Jerry. Cine este vizat de avertismente și ce fenomene extreme se așteaptă

Autoritățile locale au emis alerte de pentru majoritatea insulelor din regiune. Se prognozează vânturi cu viteze între 60 și 120 km/h, însoțite de ploi abundente care pot provoca inundații, în funcție de traiectoria exactă a furtunii.

Meteorologii spun că, deși condițiile atmosferice împiedică momentan intensificarea rapidă a furtunii, Jerry urmează să atingă puterea unui uragan de categoria 1 în apropierea nordului Insulelor Leeward.

Ce amenințări există pentru Statele Unite

Deși furtuna evoluează în Atlanticul central, riscurile pentru teritoriul Statelor Unite se concentrează mai ales în Golful Mexic și Caraibe, unde furtunile se formează aproape de uscat. Meteorologii monitorizează în prezent o zonă de instabilitate în sud-vestul Golfului Mexic, care ar putea genera noi furtuni tropicale în zilele următoare.

În plus, modelul atmosferic „Central American Gyre” ar putea declanșa alte furtuni în a doua jumătate a lunii octombrie.

Ce spun statisticile despre sezonul uraganelor din Atlantic

În lunile octombrie și noiembrie se formează, în medie, patru furtuni tropicale. În 2024 au fost șapte, iar în 2023 doar două. Furtunile tardive pot fi extrem de periculoase, iar exemplele recente includ uraganele Michael (2018), Matthew (2016) și superfurtuna Sandy (2012).

Până în prezent, niciun uragan din acest sezon nu a lovit teritoriul Statelor Unite, iar dacă situația se menține, 2025 ar putea marca primul an din ultimul deceniu fără impact direct al unui uragan pe pământ american.