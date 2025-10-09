B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan

Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan

Ana Maria
09 oct. 2025, 18:28
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Sursa foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Furtuna tropicală Jerry. Cine este vizat de avertismente și ce fenomene extreme se așteaptă
  2. Ce amenințări există pentru Statele Unite
  3. Ce spun statisticile despre sezonul uraganelor din Atlantic

Furtuna tropicală Jerry traversează joi centrul Oceanului Atlantic, iar meteorologii americani avertizează că aceasta are mari șanse să se transforme într-un uragan de categoria 1 până vineri. Specialiștii Centrului Național pentru Uragane (NHC) precizează că fenomenul se intensifică pe măsură ce se apropie de nordul Insulelor Leeward, marcând o nouă etapă într-un sezon tropical deja foarte activ, informează CNN.

Jerry este a zecea furtună din acest sezon, într-un context în care Atlanticul a înregistrat deja trei uragane puternice în mai puțin de trei săptămâni. Joi dimineață, vânturile atinguseră deja peste 100 km/h.

Furtuna tropicală Jerry. Cine este vizat de avertismente și ce fenomene extreme se așteaptă

Autoritățile locale au emis alerte de furtună tropicală pentru majoritatea insulelor din regiune. Se prognozează vânturi cu viteze între 60 și 120 km/h, însoțite de ploi abundente care pot provoca inundații, în funcție de traiectoria exactă a furtunii.

Meteorologii spun că, deși condițiile atmosferice împiedică momentan intensificarea rapidă a furtunii, Jerry urmează să atingă puterea unui uragan de categoria 1 în apropierea nordului Insulelor Leeward.

Ce amenințări există pentru Statele Unite

Deși furtuna evoluează în Atlanticul central, riscurile pentru teritoriul Statelor Unite se concentrează mai ales în Golful Mexic și Caraibe, unde furtunile se formează aproape de uscat. Meteorologii monitorizează în prezent o zonă de instabilitate în sud-vestul Golfului Mexic, care ar putea genera noi furtuni tropicale în zilele următoare.

În plus, modelul atmosferic „Central American Gyre” ar putea declanșa alte furtuni în a doua jumătate a lunii octombrie.

Ce spun statisticile despre sezonul uraganelor din Atlantic

În lunile octombrie și noiembrie se formează, în medie, patru furtuni tropicale. În 2024 au fost șapte, iar în 2023 doar două. Furtunile tardive pot fi extrem de periculoase, iar exemplele recente includ uraganele Michael (2018), Matthew (2016) și superfurtuna Sandy (2012).

Până în prezent, niciun uragan din acest sezon nu a lovit teritoriul Statelor Unite, iar dacă situația se menține, 2025 ar putea marca primul an din ultimul deceniu fără impact direct al unui uragan pe pământ american.

Tags:
Citește și...
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
Meteo
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Meteo
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
Meteo
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Meteo
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Meteo
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Vremea miercuri, 8 octombrie. Umbrelele, un accesoriu obligatoriu în multe regiuni
Meteo
Vremea miercuri, 8 octombrie. Umbrelele, un accesoriu obligatoriu în multe regiuni
Efectele ploilor de cod roșu: Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti (VIDEO)
Meteo
Efectele ploilor de cod roșu: Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti (VIDEO)
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
Eveniment
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe. Cum s-au pregătit autoritățile și ce recomandă DSU
Meteo
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe. Cum s-au pregătit autoritățile și ce recomandă DSU
Ce este Ciclonul Barbara, care va lovi România, și cât va dura fenomenul meteo extrem: “El se deplasează destul de repede”
Meteo
Ce este Ciclonul Barbara, care va lovi România, și cât va dura fenomenul meteo extrem: “El se deplasează destul de repede”
Ultima oră
19:06 - Modificare în Codul Muncii. Salariații care întrețin copii cu handicap beneficiază de 8 zile de muncă la domiciliu
19:05 - Mircea Cărtărescu, postare autoironică după ce s-a aflat cine a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Ne unește aceeași soartă”
18:42 - Ofertă de nerefuzat pentru Donald Trump. Zelenski vrea rachete în schimbul nominalizării la Nobel
17:59 - Show în Parlamentul European. Diana Șoșoacă: „La mulți ani, Putin”. Ce a spus despre Ursula von der Leyen
17:56 - Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
17:32 - Poarta Focșanilor, punctul prin care Rusia ar putea forța invadarea României. Șeful Armatei compară zona cu Coridorul Suwalki din zona baltică
16:45 - Se cere arestarea lui Călin Georgescu, de urgență, după gestul făcut la biserica din Buftea: „Justiția trebuie să acționeze acum”
16:31 - Rețeaua școlară din București. Stadiul modernizărilor – comparație intre sectoare
16:29 - Scandal monstru pe o stradă din Arad. Un tânăr a fost înjunghiat. Poliția a arestat doi adolescenți
16:05 - Analiză: Care sunt regiunile cu cel mai mare potențial de creștere imobiliară