Am aflat data exactă când vine iarna în România. Care este primul oraș unde va ninge

România se pregătește pentru o atipică, marcată de contraste puternice și de o care bate la ușă mult mai repede decât ne-am aștepta. După o vară cu temperaturi ce au depășit pragul de 40 de grade Celsius, toamna 2025 se apropie cu surprize majore. Specialiștii Accuweather avertizează că sezonul rece își va face simțită prezența mult mai devreme decât de obicei, iar românii trebuie să fie pregătiți.

Când se răcește vremea în România

Luna septembrie va aduce o răcire treptată, dar temperaturile vor mai depăși 30 de grade Celsius în unele regiuni. Schimbarea radicală se va produce în luna octombrie, când valorile termice vor scădea brusc, iar ploile vor fi înlocuite treptat de lapoviță și ninsoare, mai ales la munte.

Care este primul oraș unde va ninge

Conform prognozei, prima ninsoare, în România, va avea loc la Predeal, pe 13 octombrie. Atunci, meteorologii prognozează precipitații mixte și o temperatură maximă de 11°C, în timp ce noaptea termometrele vor coborî până la -1°C, potrivit .

Ce temperaturi se vor înregistra, în octombrie, la Predeal

Nici ziua următoare nu va aduce o schimbare semnificativă. Pe 14 octombrie 2025, Predealul va fi din nou acoperit de lapoviță și ninsoare, cu maxime de 10°C și minime la limita înghețului.

În total, localitatea montană ar urma ca în octombrie să aibă 13 zile cu precipitații, multe dintre ele sub formă de ninsoare.

Cum va arăta luna noiembrie 2025, din punct de vedere meteorologic

Nici începutul lunii noiembrie nu va fi mai blând. Accuweather estimează noi episoade de lapoviță și ninsoare, cu temperaturi minime care vor coborî constant sub 0°C.

