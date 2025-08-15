Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase

Meteorologii anunță că iarna 2025-2026 va fi influențată de o fază slabă a fenomenului La Niña și de un vortex polar mai slab, ceea ce ar putea aduce zile mai reci în Statele Unite, Canada și Europa.
Acești factori determină modificări ale curenților atmosferici și influențează distribuția temperaturilor și a precipitațiilor pe continent, potrivit severe-weather.eu.
Specialiștii au analizat două modele sezoniere – ECMWF și CanSIPS – care oferă o imagine medie pe trei luni de iarnă (decembrie, ianuarie, februarie).
Prognoza ECMWF arată:
În Europa, anomaliile de joasă presiune din Atlantic aduc curenți sudici și, în general, temperaturi mai ridicate decât media sezonului, cu excepția Regatului Unit.
Anomalia presiunii la suprafață indică, de asemenea, un model La Niña preconizat în zona tropicală a Pacificului. Se prevede o zonă extinsă de presiune ridicată în regiunile ENSO. Acesta este un semn care confirmă influența La Niña asupra circulației tropicale la nivelul suprafeței și prezența sa în atmosferă, informează România TV.
În cea mai mare parte a continentului va fi mai cald decât în mod normal, sub influența curenților sudici datorați zonei de joasă presiune, cu excepția unei zone centrale
Prognoza precipitațiilor indică:
În nordul Canadei, sudul și vestul Statelor Unite, iarna ar putea fi mai caldă decât media multianuală.
Anomalia termică se va atenua spre estul SUA și sudul Canadei, însă meteorologii avertizează că prognozele făcute în august tind să fie mai calde decât realitatea, ceea ce poate indica o iarnă mai rece decât pare în prezent.