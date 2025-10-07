B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, în contextul codului roșu de furtuni din Capitală

Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, în contextul codului roșu de furtuni din Capitală

B1.ro
07 oct. 2025, 13:07
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, în contextul codului roșu de furtuni din Capitală
Sursa foto: Apa Nova Bucureşti / Facebook
Cuprins
  1. Cum se mobilizează Apa Nova pentru codul roșu de furtuni din Capitală
  2. Unde pot face sesizări bucureștenii

Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a anunțat că a dispus creșterea numărului echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție, în contextul în care meteorologii au emis un cod roșu de ploi torențiale și abundente în Capitală.

Cum se mobilizează Apa Nova pentru codul roșu de furtuni din Capitală

Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantitati de precipitatii cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50–70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a dispus creșterea numărului echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție.

Pentru a gestiona impactul fenomenelor meteo prognozate, Apa Nova a suplimentat echipele operaționale din teren și este pregătită să intervină cu o flotă extinsă de 22 hidrocurățitoare, de 83 autoutilitare, 47 echipamente de pompare și un efectiv de peste 500 specialiști.

Preventiv, echipele operaționale Apa Nova au realizat:

  • operațiuni de verificare a stațiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere;

  • verificări specifice ale sistemului de canalizare pe bulevardele principale și în zonele cu potențial risc de acumulare (depresionare);

  • acțiuni de control și verificare specifice în nodurile hidrotehnice;

  • pregătirea utilajelor și a personalului pentru perioada evenimentului pluvial.

Apa Nova colaborează în toată această perioadă cu Dispeceratul Primăriei Municipiului București, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția Rutieră, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București, Administrația Națională Apele Române, precum și cu toate autoritățile cu atribuții în domeniu, în scopul gestionării eficiente și a minimizării impactului evenimentului pluviometric asupra locuitorilor Capitalei.

Echipele vor rămâne prezente în teren pe toată durata avertizării meteorologice, asigurând intervenții rapide pentru degajarea carosabilului și gestionarea în timp real a solicitărilor clienților și ale autorităților.

În contextul condițiilor meteo prognozate, Apa Nova recomandă cetățenilor adoptarea unor măsuri de precauție menite să reducă impactul ploilor abundente asupra locuințelor și bunurilor personale:

  • Curățarea rigolelor, gurilor de scurgere și a șanțurilor de lângă proprietăți, pentru a asigura colectarea eficientă a apei pluviale;

  • Evitarea parcării autovehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere;

  • Protejarea subsolurilor și garajelor;

  • Deconectarea aparatelor electrice din zonele predispuse la infiltrarea apei și evitarea utilizării acestora în spații inundate”, a transmis Apa Nova.

Unde pot face sesizări bucureștenii

Apa Nova a mai transmis că, pentru orice sesizare, bucureștenii pot contacta operatorul rețelei de canalizare la:

  1. 021.207.77.77 – Call Center;

  2. prin live-chat pe site-ul companiei la: https://www.apanovabucuresti.ro/contact

  3. prin aplicația mobilă Apa Nova, disponibilă în Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.apanovabucuresti.app&hl=en sau în AppStore: https://apps.apple.com/ro/app/apa-nova-bucuresti/id1466080435

Tags:
Citește și...
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Eveniment
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
Meteo
Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație
Meteo
Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație
Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”
Meteo
Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Meteo
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Meteo
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală
Meteo
Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Eveniment
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Eveniment
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)
Meteo
Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)
Ultima oră
14:18 - Dana Rogoz, despre întâlnirea cu Ion Iliescu: „Prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată”. Ce s-a întâmplat
13:55 - Ce poți face cu familia într-o zi ploioasă? Idei distractive pentru momente de neuitat
13:53 - Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
13:52 - Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi
13:44 - Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
13:34 - Premieră juridică în Cluj: Custodia unui câine, disputată de actualul și fostul stăpân. Ce a decis instanța
13:16 - Alexandru Rafila despre concedierile din administrație: „Scopul nu este de a da oamenii afară, ci de a reduce cheltuiele la nivelul administrațiilor locale” (VIDEO)
13:14 - Ministrul Mediului, în contextul alertelor meteo emise: „Vom da constant informații. Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente”
12:56 - Dalida din „Las Fierbinți”: „Am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus”. Cum au ajutat-o în carieră
12:30 - Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei