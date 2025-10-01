B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile

Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile

Ana Beatrice
01 oct. 2025, 12:02
Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile
Sursa Foto: Pixabay.com

Avertizare meteo cod portocaliu în București. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări pentru Capitală. De joi dimineața până vineri, locuitorii vor avea parte de vânt extrem de puternic, cu rafale ce pot atinge 85 km/h, ploi abundente și temperaturi neobișnuit de scăzute pentru începutul lunii octombrie.

Cât de puternic va fi vântul în București

Meteorologii au emis o avertizare meteo de cod portocaliu pentru București, vizând intensificări puternice ale vântului care se vor resimți pe parcursul zilei de joi. În prima parte a zilei, rafalele vor atinge 50–55 km/h, însă spre seară și pe timpul nopții viteza vântului va crește considerabil, ajungând la 70–75 km/h și chiar până la 85 km/h în anumite zone ale Capitalei. Aceste condiții meteo pot deveni periculoase, existând riscul ca vântul să doboare copaci, să deterioreze panouri publicitare sau să smulgă acoperișuri, ceea ce ar putea provoca pagube materiale și situații de risc pentru populație.

Ce temperaturi și precipitații sunt prognozate

Pe lângă rafalele de vânt puternice, Bucureștiul va fi afectat și de precipitații abundente, care vor contribui la o vreme deosebit de neplăcută și instabilă. Începând de joi dimineața și până vineri dimineața, meteorologii estimează că se vor acumula cantități de apă de aproximativ 20 l/mp, însă ulterior ploile vor continua, iar totalul ar putea ajunge chiar la 40 l/mp.  În plus, temperaturile vor fi neobișnuit de scăzute pentru începutul lunii octombrie: joi sunt prognozate maxime de doar 10–12 grade și minime de 4–6 grade, iar vineri noaptea valorile nu vor depăși 8–9 grade, accentuând senzația de frig resimțită din cauza vântului și a ploilor persistente.

Când se va îmbunătăți vremea în Capitală

De vineri spre sâmbătă, vremea se va menține închisă și rece, dar sâmbătă vor apărea primele semne de ameliorare. Ploile vor slăbi în intensitate și cerul se va însenina treptat. Totuși, meteorologii avertizează că vântul va continua să bată moderat, iar temperaturile maxime nu vor depăși 13 grade.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
Meteo
Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Meteo
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în cea de-a doua lună de toamnă
Meteo
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în cea de-a doua lună de toamnă
Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Viscolul lovește puternic în România. Prima șosea care s-a închis din cauza zăpezii abundente. Zonele din țară unde a nins
Meteo
Viscolul lovește puternic în România. Prima șosea care s-a închis din cauza zăpezii abundente. Zonele din țară unde a nins
Ploi și temperaturi scăzute în ultima zi de septembrie! Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Ploi și temperaturi scăzute în ultima zi de septembrie! Iată cum va fi vremea astăzi
Inundații catastrofale provocate de ploile abundente din Spania. MAE a emis o avertizare de călătorie
Meteo
Inundații catastrofale provocate de ploile abundente din Spania. MAE a emis o avertizare de călătorie
România, lovită de vortexul polar. Când vin primele ninsori în țara noastră
Meteo
România, lovită de vortexul polar. Când vin primele ninsori în țara noastră
Octombrie începe cu ploi și frig în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii
Meteo
Octombrie începe cu ploi și frig în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii
Toamna aduce vreme severă! Cât de rece va fi luna octombrie: „Lapoviță și ninsoare în următoarele zile”
Eveniment
Toamna aduce vreme severă! Cât de rece va fi luna octombrie: „Lapoviță și ninsoare în următoarele zile”
Ultima oră
15:54 - Vaccinarea HPV gratuită este extinsă până la 26 de ani. Rafila: „Un pas esențial pentru sănătatea publică”
15:53 - Actualizarea WhatsApp pe care utilizatorii o vor adora. Fotografiile vor fi cu totul altfel
15:33 - Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
15:32 - Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
15:30 - Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
15:13 - A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
15:06 - Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
15:06 - Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
15:05 - Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
15:01 - Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni