Avertizare meteo cod portocaliu în București. (ANM) a emis noi atenționări pentru Capitală. De joi dimineața până vineri, locuitorii vor avea parte de vânt extrem de puternic, cu rafale ce pot atinge 85 km/h, ploi abundente și temperaturi neobișnuit de scăzute pentru începutul lunii octombrie.

Cât de puternic va fi vântul în București

Meteorologii au emis o avertizare meteo de cod portocaliu pentru București, vizând intensificări puternice ale vântului care se vor resimți pe parcursul zilei de joi. În prima parte a zilei, rafalele vor atinge 50–55 km/h, însă spre seară și pe timpul nopții viteza vântului va crește considerabil, ajungând la 70–75 km/h și chiar până la 85 km/h în anumite zone ale Capitalei. Aceste condiții meteo pot deveni periculoase, existând riscul ca vântul să doboare copaci, să deterioreze panouri publicitare sau să smulgă acoperișuri, ceea ce ar putea provoca pagube materiale și situații de risc pentru populație.

Ce temperaturi și precipitații sunt prognozate

Pe lângă rafalele de vânt puternice, Bucureștiul va fi afectat și de precipitații abundente, care vor contribui la o vreme deosebit de neplăcută și instabilă. Începând de joi dimineața și până vineri dimineața, meteorologii estimează că se vor acumula cantități de apă de aproximativ 20 l/mp, însă ulterior ploile vor continua, iar totalul ar putea ajunge chiar la 40 l/mp. În plus, temperaturile vor fi neobișnuit de scăzute pentru începutul : joi sunt prognozate maxime de doar 10–12 grade și minime de 4–6 grade, iar vineri noaptea valorile nu vor depăși 8–9 grade, accentuând senzația de frig resimțită din cauza vântului și a ploilor persistente.

Când se va îmbunătăți vremea în Capitală

De vineri spre sâmbătă, vremea se va menține închisă și rece, dar sâmbătă vor apărea primele semne de ameliorare. Ploile vor slăbi în intensitate și cerul se va însenina treptat. Totuși, meteorologii avertizează că vântul va continua să bată moderat, iar temperaturile maxime nu vor depăși 13 grade.