B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian

Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian

Adrian Teampău
20 nov. 2025, 16:22
Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian
Sursa Foto: Twitter/ jeffsabbagh1
Cuprins
  1. Val de praf saharian deasupra României
  2. Impactul fenomenului asupra sănătății

Un val de praf saharian va acoperi România, în zilele următoare, până la finalul weekendului. Depunerile vor fi observate, în prima fază, în zonele de vest, nord-vest și nord, de unde vor înainta spre restul teritoriului.

Val de praf saharian deasupra României

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare pentru acest final de săptămână. Un val de praf saharian va acoperi țara noastră, înaintând dinspre vest, nord-vest și nord, spre restul țării. Avertizarea este valabilă începând cu ziua de vineri, 21 noiembrie, până duminică, 23 noiembrie.

Potrivit informațiilor furnizate de meteorologi, praful saharian este purtat de curenții de aer cald care vin din Africa. Valul a traversat continentul european, acoperind zone întinse din Europa de Vest și Centrală. Potrivit sursei citate, depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest şi nord. Apoi, curenții de aer vor transporta praful în regiunile estice, în intervalele în care va ploua.

„În perioada 21 – 23 noiembrie, circulaţia aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică şi central-sud-estică a Europei şi implicit deasupra României”, au anunțat reprezentanții ANM.

Acest fenomen a devenit tot mai frecvent în ultimii ani. De această dată și-a făcut apariția pe final de toamnă, lucru mai puțin obișnuit. În unele regiuni, cerul va căpăta o tentă galben-portocalie, semn distinct al prafului saharian purtat de vânturile calde africane.

Impactul fenomenului asupra sănătății

Acest val de praf saharian care va pătrunde pe teritoriul României nu va avea un impact semnificativ asupra sănătății populației. Potrivit experților, concentrațiile de particule vor fi reduse, iar efectele resimțite vor fi minime.

Cu toate acestea,  specialiștii în sănătate publică recomandă persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea prelungită în aer liber și zonele cu vizibilitate scăzută.

România s-a confruntat în mai multe rânduri cu acest fenomen, cel mai recent episod fiind în primăvara acestui an. La vremea respectivă, cerul a căpătat o nuanță galben-aurie, iar mașinile și clădirile au fost acoperite de un strat fin de particule de praf în nuanțe de galben arămiu.

Fenomenul s-a repetat și în anii trecuți, mai ales primăvara și la începutul verii. Se întâmplă atunci când curenții de aer cald din sud favorizează transportul particulelor din Sahara. De regulă, efectele sunt mai mult vizuale, fără impact semnificativ asupra sănătății.

Tags:
Citește și...
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
Meteo
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
Meteo
ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării
Ninsori abundente în România. În ce zone va ninge și câte zile va dura episodul de iarnă autentică
Meteo
Ninsori abundente în România. În ce zone va ninge și câte zile va dura episodul de iarnă autentică
ANM: Ce surprize pregătește începutul de iarnă. Află cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae
Meteo
ANM: Ce surprize pregătește începutul de iarnă. Află cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae
Vremea în România, 18 noiembrie 2025: precipitații mixte și răcire semnificativă
Meteo
Vremea în România, 18 noiembrie 2025: precipitații mixte și răcire semnificativă
Vremea în România pe 18 noiembrie 2025: Ploaie și răcire accentuată
Meteo
Vremea în România pe 18 noiembrie 2025: Ploaie și răcire accentuată
ANM avertizează: Cod roșu de vânt în zona montană. Cât de puternice vor fi rafalele de vânt
Meteo
ANM avertizează: Cod roșu de vânt în zona montană. Cât de puternice vor fi rafalele de vânt
Vremea se schimbă radical! ANM anunță ninsori, ploi și vânt puternic în România: „Temperaturile vor scădea simțitor în toate regiunile” (VIDEO)
Meteo
Vremea se schimbă radical! ANM anunță ninsori, ploi și vânt puternic în România: „Temperaturile vor scădea simțitor în toate regiunile” (VIDEO)
Atenționare meteo de ceață densă. ANM a emis un Cod Galben pentru 20 de județe
Meteo
Atenționare meteo de ceață densă. ANM a emis un Cod Galben pentru 20 de județe
Ultima oră
16:33 - Horațiu Potra a fost adus în țară. Mercenarul, fiul și nepotul său au fost preluați de mascați de la Aeroportul Otopeni. Precizările Ministerului Justiției (UPDATE)
16:28 - Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu
15:59 - Curtea de Apel București a decis. Va putea sau nu candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
15:34 - Ministrul Justiției, detalii despre proiectul privind pensiile magistraților: „Avizul poate să fie și negativ, dacă astfel se apreciază de către reprezentanții CSM” (VIDEO)
15:28 - CCR îl blochează, din nou, pe Bolojan. Legea care crește taxele și impozitele locale, oprită de Curtea Constituțională
Catalin Drula
15:11 - Viziunea lui Ciprian Ciucu – proiect de revitalizare pentru Calea Victoriei din București
15:00 - Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Află cine a fost și de ce sunt atât de prețuite moaștele lui
14:59 - România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
14:51 - Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
14:16 - Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții