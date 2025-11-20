Un val de praf saharian va acoperi România, în zilele următoare, până la finalul weekendului. Depunerile vor fi observate, în prima fază, în zonele de vest, nord-vest și nord, de unde vor înainta spre restul teritoriului.

Val de praf saharian deasupra României

a emis o pentru acest final de săptămână. Un val de praf saharian va acoperi țara noastră, înaintând dinspre vest, nord-vest și nord, spre restul țării. Avertizarea este valabilă începând cu ziua de vineri, 21 noiembrie, până duminică, 23 noiembrie.

Potrivit informațiilor furnizate de meteorologi, praful saharian este purtat de curenții de aer cald care vin din Africa. Valul a traversat continentul european, acoperind zone întinse din Europa de Vest și Centrală. Potrivit sursei citate, depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest şi nord. Apoi, curenții de aer vor transporta praful în regiunile estice, în intervalele în care va ploua.

„În perioada 21 – 23 noiembrie, circulaţia aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică şi central-sud-estică a Europei şi implicit deasupra României”, au anunțat reprezentanții ANM.

Acest fenomen a devenit tot mai frecvent în ultimii ani. De această dată și-a făcut apariția pe final de toamnă, lucru mai puțin obișnuit. În unele regiuni, cerul va căpăta o tentă galben-portocalie, semn distinct al prafului saharian purtat de vânturile calde africane.

Impactul fenomenului asupra sănătății

Acest val de praf saharian care va pătrunde pe teritoriul României nu va avea un impact semnificativ asupra sănătății populației. Potrivit experților, concentrațiile de particule vor fi reduse, iar efectele resimțite vor fi minime.

Cu toate acestea, specialiștii în sănătate publică recomandă persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea prelungită în aer liber și zonele cu vizibilitate scăzută.

România s-a confruntat în mai multe rânduri cu acest fenomen, cel mai recent episod fiind . La vremea respectivă, cerul a căpătat o nuanță galben-aurie, iar mașinile și clădirile au fost acoperite de un strat fin de particule de praf în nuanțe de galben arămiu.

Fenomenul s-a repetat și în anii trecuți, mai ales primăvara și la începutul verii. Se întâmplă atunci când curenții de aer cald din sud favorizează transportul particulelor din Sahara. De regulă, efectele sunt mai mult vizuale, fără impact semnificativ asupra sănătății.