Acasa » Meteo » Vremea va deveni tot mai aspră. Ninsori, viscol și temperaturi de până la -15 grade (FOTO)

Vremea va deveni tot mai aspră. Ninsori, viscol și temperaturi de până la -15 grade (FOTO)

Ana Beatrice
08 ian. 2026, 19:43
Vremea va deveni tot mai aspră. Ninsori, viscol și temperaturi de până la -15 grade (FOTO)
Foto simbol: Pixabay.com

Vremea va deveni tot mai aspră în următoarele zile, pe fondul unui val de frig accentuat. Vântul puternic va intensifica senzația de frig, iar condițiile meteo vor fi dificile. Mai multe regiuni se află sub avertizări de ninsori și viscol, cu episoade de zăpadă abundentă și vizibilitate redusă.

Ce ne rezervă vremea în următoarele zile

Vremea se răcește accentuat în mare parte din țară. Gerul și vântul puternic vor crea condiții meteo dificile. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până joi seară, la ora 23:00, este în vigoare un cod galben de ninsoare viscolită.

Avertizarea vizează Transilvania, Moldova, Muntenia, Dobrogea și zonele montane. În sud-vestul țării, meteorologii au emis un cod portocaliu de vânt. Mai mult, rafalele pot atinge viteze de până la 90 km/h.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, viscolul va fi puternic. Vizibilitatea va scădea semnificativ, crescând riscurile pentru turiști și pentru circulația rutieră.

Sursă Foto: ANM

Ce zone rămân sub atenționări meteo în următoarele ore

Pe parcursul serii, avertizările meteo se vor restrânge treptat către zona montană. Acolo, condițiile de vreme severă vor persista. În Carpații Meridionali și Orientali va intra în vigoare un cod galben de viscol, valabil până vineri, la ora 15:00.

Totodată, la altitudini mari, codul portocaliu de viscol puternic va rămâne activ până vineri dimineață, la ora 10:00. Fenomenul va fi însoțit de vânt intens și vizibilitate foarte redusă.

Sursă Foto: ANM

Cât de scăzute vor fi temperaturile în următoarea perioadă

De joi seară, începând cu ora 20:00, aproape jumătate de țară va intra sub incidența unui cod galben de ger. Avertizarea va fi valabilă până vineri dimineață.

Temperaturile vor coborî semnificativ pe timpul nopții, atingând minime cuprinse între -15 și -10 grade. Valorile sunt mult sub normalul perioadei. Senzația de frig va fi accentuată, mai ales în zonele expuse și în timpul dimineților.

Sursă Foto: ANM
