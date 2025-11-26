B1 Inregistrari!
România, lovită de ciclonul polar „Adel". Ce fenomene meteo vor urma

România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma

Ana Maria
26 nov. 2025, 12:22
România, lovită de ciclonul polar Adel. Ce fenomene meteo vor urma
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Ce zone vor fi afectate de ciclonul polar Adel și cum vor evolua precipitațiile
  2. Cum vor evolua temperaturile

Ciclonul polar Adel acaparează și țara noastră. România intră sub influența ciclonului polar „Adel”, care a făcut deja ravagii în Europa. Meteorologii au emis alerte pentru ploi, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere, valabile până la sfârșitul săptămânii.

Florinela Georgescu, directoarea de prognoză de la ANM, a declarat că „până la sfârşitul săptămânii maximele nu vor mai depăşi nicăieri în ţară 8-9 grade Celsius”.

Ce zone vor fi afectate de ciclonul polar Adel și cum vor evolua precipitațiile

Astăzi, precipitațiile vor fi prezente, în special, în jumătatea de vest a țării, iar noaptea acestea se vor extinde către vest, centru și nord. Ploile se vor manifesta în toate regiunile țării până duminică, pe fondul unei răciri accentuate.

„Intrăm și noi sub influența unui ciclon care se formează și evoluează în bazinul Mării Mediterane. El a fost denumit Adel de către meteorologii greci. Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică cu precipitații, dar și cu intensificări ale vântului și cu o scădere a temperaturilor.

Astăzi, precipitațiile vor fi mai ales în jumătatea de vest a țării. Ploi, care noaptea se vor extinde și vor cuprinde vestul, centrul și nordul țării, iar până duminică ploile se vor manifesta în toate regiunile țării, pe fondul răcirii vremii. În noaptea de joi spre vineri, deci mâine noapte, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de nord a Moldovei, iar la munte, mai ales pe creste, treptat vor predomina ninsorile. Cantitățile de apă care se vor acumula în tot acest interval vor fi local și de peste 60–80 l/metru pătrat, în special în zona Carpaților Meridionali”, a declarat Florinela Georgescu, potrivit Antena 3 CNN.

Cum vor evolua temperaturile

Directorul ANM a subliniat că maximele nu vor depăşi 8-9 grade Celsius „nicăieri în ţară”.

„Vor fi, așa cum am spus, și intensificări ale vântului, în deosebi în partea de vest și de est a teritoriului, cu viteze de 45–50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali rafale de 70–90 km/h. Răcirea vremii se va concretiza astăzi printr-o scădere a temperaturilor în partea de vest și de nord-vest a țării, acolo unde nu vom avea maxime mai mari de 8–9 grade Celsius, în timp ce în regiunile sud-estice va fi astăzi încă foarte cald, cu maxime înspre 20 de grade. Apoi, de la o zi la alta, se va răci în toate regiunile țării, duminică urmând ca maximele să nu mai depășească nicăieri în țară 8–9 grade”, a mai adăugat ea.


